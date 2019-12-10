Областные дзюдоисты – лучшие в России

Участие в состязании
приняли 89 спортсменов (74 мужчины и 15 женщин) из 22 субъектов Российской
Федерации.
Впервые в этом году в
программу турнира были включены соревнования среди женщин. Бои проводились в 16
весовых категориях (8 у мужчин и 8 у женщин), а также в абсолютных весовых
категориях, в которых имеют право соревноваться спортсмены любого веса. Победители
турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», при условии
выполнения норм и требований.
Команда Ленинградской
области была представлена участниками во всех весовых категориях. В составе
команды выступили победитель первенства России среди молодежи Евгения
Кондрашова, бронзовый призер первенства России среди юниоров Докка Эльмурзаев,
призер юниорского первенства Европы Магомед Соломгериев.
В командном зачете
Ленинградская область выиграла золото. Второе место – у сборной команды
Ивановской области, третье место завоевала сборная команда Тульской области.