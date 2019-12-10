Областные дзюдоисты – лучшие в России

Областные дзюдоисты – лучшие в России

Команда Ленинградской области победила на Всероссийских соревнованиях по дзюдо на Кубок Губернатора Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     10 Dec 2019

Участие в состязании приняли 89 спортсменов (74 мужчины и 15 женщин) из 22 субъектов Российской Федерации.

Впервые в этом году в программу турнира были включены соревнования среди женщин. Бои проводились в 16 весовых категориях (8 у мужчин и 8 у женщин), а также в абсолютных весовых категориях, в которых имеют право соревноваться спортсмены любого веса. Победители турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», при условии выполнения норм и требований.

Команда Ленинградской области была представлена участниками во всех весовых категориях. В составе команды выступили победитель первенства России среди молодежи Евгения Кондрашова, бронзовый призер первенства России среди юниоров Докка Эльмурзаев, призер юниорского первенства Европы Магомед Соломгериев.

В командном зачете Ленинградская область выиграла золото. Второе место – у сборной команды Ивановской области, третье место завоевала сборная команда Тульской области.

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