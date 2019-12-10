Ваш ребёнок отдохнул? Получите компенсацию!

«Расчетная стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием детей в 2019 году равна 22 715 руб. за смену в 21 день. Частичная оплата – 70% стоимости путевки для работающих родителей составляет – 15 900,50 рублей. Приемным родителям, опекунам, попечителям, предоставляется компенсация в размере 100% от расчетной стоимости. Лагерь, в котором отдыхал ребёнок, может располагаться в любом регионе страны. Главное условие – он должен быть включён в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей региона, в котором находится. Проверить это можно на сайте: detskiy-otdyh-lenobl.ru. Также хочу отметить, что родители не ограничены в количестве приобретённых путевок» – сообщила Татьяна Рыборецкая, заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Можно оформить компенсацию при личной явке в Комитете общего и профессионального образования или в ближайшем МФЦ, но гораздо удобнее сделать всё на портале государственных услуг Ленинградской области. Предварительно нужно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также оформить усиленную квалифицированную электронную подпись для заверения заявления и документов, подаваемых в электронном виде.

На сайте gu.lenobl.ru в разделе «Социальное обеспечение» выбираете услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» и далее действуете по понятному алгоритму, корректно заполняя нужные поля и загружая необходимые документы. Срок оказания услуги – 20 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. О результате могут уведомить по электронной почте, по телефону или посредством традиционной почты по желанию заявителя.

Компенсация выплачивается после окончания отдыха ребёнка, поэтому для подтверждения понесенных расходов обязательно получите обратный отрывной талон к путёвке в оригинале, а также сохраните договор на приобретение путёвки и подтверждение её оплаты.

С полным перечнем документов родители могут ознакомиться на портале и сайте Комитета – edu.lenobl.ru. Попечителям, опекунам, приемным родителям потребуется добавить дополнительные бумаги для подтверждения своего статуса.

Важно! Все документы должны быть подготовлены на того родителя, который указан в договоре на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

По любым вопросам можно обратиться в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области по телефону: (812) 611-44-73, или на горячую линию 8-800-500-70-90

Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок на текущий год, осуществляется ТОЛЬКО до 15 декабря 2019 года. Не опоздайте!



