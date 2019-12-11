Кто «супер мама» Таицкого поселения?

За победу в конкурсе и право обладать столь почетным званием соревновались шесть конкурсанток: Анна Свиридова, Анна Смирнова, Светлана Басова, Александра Ромбачева, Яна Иванова и Екатерина Курганова.

Конкурсанткам предстояло рассказать о себе, удивить жюри своими кулинарными способностями и принять участие в веселых конкурсах.

В состав жюри конкурса вошли представители общественных организаций и индивидуальные предприниматели Таицкого поселения.

Гости праздника активно поддерживали участниц из зрительного зала и желали каждой победы. Конкурс также украсили творческие номера художественных коллективов Таицкого поселения.

По итогам всех конкурсных состязаний «Супер мамой» была признана Екатерина Курганова. Второе место заняла Анна Смирнова. Третье, но не менее почетное место, заняла Александра Ромбачева, которая также получила Приз зрительских симпатий.

Участницам конкурса были вручены подарки, любезно предоставленные спонсорами конкурса.

Ирина ХРУСТАЛЁВА