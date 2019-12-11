Жителям частных домов разрешили не платить за вывоз мусора. Пока…

На состоявшейся сегодня встрече исполняющий обязанности начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов доложил главе региона Александру Дрозденко о том, что региональный оператор (АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области») неправомерно выставил счета за вывоз мусора всем жителям частного сектора, вне зависимости от того, заключены ли уже договоры и установлены ли в их населенных пунктах контейнерные площадки. При этом в ряде случаев, счета были выставлены сразу на год вперед.

Губернатор дал указание приостановить до 1 февраля начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всей Ленинградской области. К этой дате региональный оператор, совместно с муниципальными властями, под надзором управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами и контролирующих органов должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений.

В случае, если контейнерная площадка в населенном пункте отсутствует – никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате.

Также контрольно-ревизионному комитету Губернатора Ленинградской области дано поручение провести проверку деятельности УК по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов.

Генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Николай Хасиев предупрежден о персональной ответственности за нарушения при проведении реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было. Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области