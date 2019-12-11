Жителям частных домов разрешили не платить за вывоз мусора. Пока…

Жителям частных домов разрешили не платить за вывоз мусора. Пока…

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение ввести мораторий на взимание платы за вывоз мусора из частного сектора сроком до 1 февраля 2020 года.

Рубрики : ЖКХ     11 Dec 2019

 На состоявшейся сегодня встрече исполняющий обязанности начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов доложил главе региона Александру Дрозденко о том, что региональный оператор (АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области») неправомерно выставил счета за вывоз мусора всем жителям частного сектора, вне зависимости от того, заключены ли уже договоры и установлены ли в их населенных пунктах контейнерные площадки. При этом в ряде случаев, счета были выставлены сразу на год вперед.

Губернатор дал указание приостановить до 1 февраля начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всей Ленинградской области. К этой дате  региональный оператор, совместно с муниципальными властями, под надзором управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами и контролирующих органов должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений.

В случае, если контейнерная площадка в населенном пункте отсутствует – никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате.   

Также контрольно-ревизионному комитету Губернатора Ленинградской области дано поручение провести проверку деятельности УК по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов. 

Генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Николай Хасиев предупрежден о персональной ответственности за нарушения при проведении реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том  что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было. Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

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