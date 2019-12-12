Незаменимые
помощники
17 октября в поселке
Марьино Кировского района, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» был
торжественно открыт Окружной координационный Центр подготовки ВОД «Волонтёры
Победы» по Северо-Западному федеральному округу. Открытие такого необходимого
центра стало возможным благодаря победе Ленинградской области во Всероссийском
конкурсе на определение окружных координационных центров по подготовке
волонтёрского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., который проводился весной нынешнего года. Организаторами
выступили «Волонтёры Победы» и Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ
«Рос-патриотцентр».
Волонтёры – это
незаменимые помощники в самых разных областях жизни. В нашем случае молодые
активные люди готовы помогать ветеранам и пожилым жителям региона. Ведь не
секрет, что людям в возрасте иногда нелегко разобраться в некоторых областях.
Особое значение Центра
для ветеранов отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. «Мы должны
понимать, что волонтёр – это связующее звено между ветеранами, общественными
организациями, органами власти, местным самоуправлением, всеми теми, кто будет
участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Это и сами
торжественные мероприятия, и подготовка памятников и братских захоронений, и
работа с гостями, которые будут приезжать в регион в дни праздника. Это также
организация связи между социальными, медицинскими службами и ветеранами».
Активная работа
областного волонтёрского центра началась уже в июле. Его цель – привлечь и
подготовить к праздничным мероприятиям, посвященным Победе над фашизмом, не
менее тысячи новых волонтёров. Они пройдут обучение и примут участие во многих
мероприятиях – к примеру, в организации акции «Бессмертный полк». Это поможет
ребятам лучше разобраться в организационных тонкостях и в будущем уже
самостоятельно готовить и проводить самые разнообразные праздничные
мероприятия.
Как
проявить себя
Сегодня в Ленобласти
активно работают более 1700 добровольцев федерального движения «Волонтёры
Победы», а отделения этой общественной организации существуют в каждом районе
области. Ближайшие события, где были активно задействованы волонтёры – это
памятные акции, которые прошли 9 декабря в городах Ленинградской области.
Мероприятия посвящены героям Великой Отечественной войны, чьими именами названы
улицы и проспекты в Выборге, Волхове, Кировске, Тихвине, Киришах и других
районных центрах.
«Наша организация
заинтересована в том, чтобы к нам приходило как можно больше новых – активных,
инициативных, желающих приносить пользу, ребят. У нас много направлений
деятельности, в которых можно проявить себя: это и адресная помощь ветеранам
войны и труда, и приведение в порядок воинских и братских захоронений, и
подготовка праздничных мероприятий», - рассказала руководитель регионального
отделения ВОД «Волонтёры Победы» Екатерина Петина.
Александр Дрозденко
напутствовал первых выпускников-волонтёров на открытии Окружного
координационного центра в музее «Прорыв блокады»:
«Всё самое честное,
правильное и душевное рождается не по команде, а по велению сердца. Вы – те
ребята, которые начали реально помогать организовывать торжественно-траурные
мероприятия у мемориалов и памятников, оказывать поддержку ветеранам,
устанавливать контакты между различными социальными и ветеранскими
организациями. Вы узнаёте правду о той страшной войне из уст тех, кто в ней
участвовал. Это – правда жизни, которую у нас никто не должен отнять», –
подчеркнул глава региона.
«Многие ветераны сегодня
нуждаются в нашей помощи. Зачастую это простое человеческое общение. Но
встречаются и случаи, когда нужна помощь профессионалов и экспертов различных
областей, начиная от медицинской, заканчивая юридической. Всероссийский проект
«Забота о ветеранах» поможет привлечь экспертов и партнёров, которые смогут
оказать квалифицированную помощь нашим ветеранам», – отметил председатель
Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Помощники
в архивах
Один из вопросов, который
очень часто волнует не только ветеранов, но и людей самых разных возрастов –
это изучение семейных архивов и составление генеалогического дерева. Для того,
чтобы интересующимся своими корнями было легче разбираться в архивных
сложностях, в волонтёрском движении была разработана специальная программа.
Эксперты-архивисты обучают специально отобранных ребят по трём направлениям:
помощь в работе с архивами, просвещение, информирование. После прохождения
курса ребята с лёгкостью взаимодействуют с архивами, помогают всем желающим
углубить свои знания об истории своей семьи. Волонтёры смогут не только
помогать простым людям, но и начнут активно сотрудничать с архивами: заниматься
оцифровкой архивных документов, участвовать в создании электронных баз, повышать
уровень архивной грамотности населения через проведение всероссийских уроков по
генеалогии. Но главное – это помощь всем жителям России в составлении семейных
древ и обучение обратившихся граждан грамотному составлению запросов и работе с
архивными документами. Очевидно, что от этой инициативы волонтёрского движения
выиграют все!
«Мы подготовим более 20
тысяч волонтёров, – продолжает Ольга Амельченкова, – Все они пройдут обучение
по специально разработанной программе, в которой огромное внимание мы уделим
знанию истории Великой Отечественной войны, а также умению восстановить историю
своей семьи, узнать информацию о тех своих родных героях, которые участвовали в
Великой Отечественной войне. Стандарт разработан совместно с историками,
экспертами и Российским военно-историческим обществом».
Благодаря активной работе
волонтёров скоро будет выпущен журнал «Моя история», а также планируется
запустить интернет-портал, где каждый сможет посмотреть документы из архивов
восьмидесяти пяти регионов.
Чтобы волонтёрам было в
дальнейшем проще работать с архивными документами, 25 октября 2019 года прошел
Второй Всероссийский урок по истории семьи «В архив, не выходя из дома».
Ученикам предстояло пополнить знания о своей семье с помощью архивных
документов. Во время первого урока ребята изучали документы, которые хранятся в
их семейном архиве дома и вычленяли информацию из него. Затем они учились
понимать, в каком именно архиве искать и как корректно составить запрос.
В обучении неравнодушным
ребятам помогала декан Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева. Она на
конкретных примерах показала будущим волонтёрам алгоритм поиска родственников
на сайтах, посвященных героям Великой Отечественной войны, узникам концлагерей,
репрессированным гражданам и даже участникам Первой мировой войны. Во время
урока подросткам даже удалось найти документы, посвященные их родственникам,
которые до этого были неизвестны!
В общем, дорогие друзья,
вокруг кипит интересная жизнь. Приходите, вступайте в ряды «Волонтёров Победы»
– для каждого найдётся место и дел хватит всем!
Сайт Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» – волонтёрыпобеды.рф
Группа Окружного
координационного Центра подготовки ВОД «Волонтёры Победы» по Северо-Западному
федеральному округу в социальной сети ВКонтакте – vk.com/lenobl.zapobedu