Войсковицы и Покровка завтра без света

Войсковицы и Покровка завтра без света

Энергоснабжающие организации уведомляют о плановых ремонтных работах 13 декабря 2019 года.

Рубрики : ЖКХ     12 Dec 2019

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет отключено электроснабжение:

- с 10:00 до 16:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы

 

- с 10:00 до 18:00

Пудомягское поселение:

д. Покровская

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