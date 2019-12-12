Войсковицы и Покровка завтра без света

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет
отключено электроснабжение:
-
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое поселение:
п.
Войсковицы
-
с 10:00 до 18:00
Пудомягское поселение:
д. Покровская
Энергоснабжающие организации уведомляют о плановых ремонтных работах 13 декабря 2019 года.
В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет
отключено электроснабжение:
-
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое поселение:
п.
Войсковицы
-
с 10:00 до 18:00
Пудомягское поселение:
д. Покровская
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