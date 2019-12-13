В Таицкой школе изучали права человека

В Таицкой школе изучали права человека

В Таицкой школе прошел необычный школьный урок. В роли педагога выступил депутат поселения Илья Цымбалов, который обсудил со старшеклассниками роль молодых людей в защите прав человека.

Рубрики : Общество     13 Dec 2019

Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря по всему миру. На уроке шла речь об участии молодежи в общественной жизни Таицкого поселения и Гатчинского района, обсуждали основные принципы концепции прав человека.

Илья Цымбалов рассказал ребятам о том, что молодежь является проводником позитивных изменений в жизни.

- Молодые люди всегда стоят у истоков политических, экономических и социальных трансформаций. Они находятся в авангарде движения за позитивные изменения и вносят свежие идеи и решения, направленные на улучшение жизни. Расширение прав и возможностей молодежи позитивно отразится на благосостоянии всех, - сказал он.

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