В Таицкой школе изучали права человека

Встреча была приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря по всему миру. На уроке шла речь об участии молодежи в общественной жизни Таицкого поселения и Гатчинского района, обсуждали основные принципы концепции прав человека.

Илья Цымбалов рассказал ребятам о том, что молодежь является проводником позитивных изменений в жизни.

- Молодые люди всегда стоят у истоков политических, экономических и социальных трансформаций. Они находятся в авангарде движения за позитивные изменения и вносят свежие идеи и решения, направленные на улучшение жизни. Расширение прав и возможностей молодежи позитивно отразится на благосостоянии всех, - сказал он.