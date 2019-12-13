В Таицкой школе изучали права человека

Встреча
была приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10
декабря по всему миру. На уроке шла речь об участии молодежи в общественной
жизни Таицкого поселения и Гатчинского района, обсуждали основные принципы концепции
прав человека.
Илья
Цымбалов рассказал ребятам о том, что молодежь является проводником позитивных
изменений в жизни.
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Молодые люди всегда стоят у истоков политических, экономических и социальных
трансформаций. Они находятся в авангарде движения за позитивные изменения и
вносят свежие идеи и решения, направленные на улучшение жизни. Расширение прав
и возможностей молодежи позитивно отразится на благосостоянии всех, - сказал он.