«Экодвор» на Аэродроме!

Организаторы очередного «Экодвора» в Гатчине – активисты движения «Раздельный сбор», как всегда, предложили горожанам увлекательную и познавательную программу семейного отдыха. Причем, вход на территорию «экологического двора» был свободный, а все виды активности - бесплатные.

Развернувшись в центре площади Богданова у детской площадки, позитивно настроенные общественные экологи весь день рассказывали о вторсырье, объясняя, что из него можно сделать и куда это сдать в Гатчине.

Во время праздника шел раздельный сбор отходов для передачи на переработку. Горожане сдавали ТЕТРАПАК, ПЭТ бутылки, пакеты, старые сломанные телефоны, планшеты и прочие гаджеты, а также макулатуру, чистые консервные банки и банки из-под пива, крышечки от детского питания с резиновыми вставками, батарейки, крышечки от напитков для проекта «Крышечки ДоброТЫ», зубные щетки, корпуса от ручек и фломастеров.

Уже нашла своих почитателей в нашем городе «Дармарка» или бесплатная ярмарка. Это возможность подарить вторую жизнь вещам, которые уже не нужны или давно забыты, но находятся в хорошем состоянии. Рядом шел бук-кроссинг - свободный обмен книгами. А еще гатчинцам предлагали вкусный травяной чай с печеньем.

Сделать свой выбор в пользу раздельного сбора мусора мотивировала беспроигрышная лотерея. Участников акции «Сдай вторсырье и получи лотерейный билет» ждали памятные сувениры, а всех желающих, взрослых и детей, веселые подвижные игры.



