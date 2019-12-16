«Экодвор» на Аэродроме!

Организаторы очередного «Экодвора» в Гатчине – активисты движения «Раздельный сбор», как всегда, предложили горожанам увлекательную и познавательную программу семейного отдыха. Причем, вход на территорию «экологического двора» был свободный, а все виды активности - бесплатные.
Развернувшись в центре площади Богданова у
детской площадки, позитивно настроенные общественные экологи весь день рассказывали
о вторсырье, объясняя, что из него можно сделать и куда это сдать в Гатчине.
Во время праздника шел раздельный сбор
отходов для передачи на переработку. Горожане сдавали ТЕТРАПАК, ПЭТ бутылки, пакеты,
старые сломанные телефоны, планшеты и прочие гаджеты, а также макулатуру, чистые
консервные банки и банки из-под пива, крышечки от детского питания с резиновыми
вставками, батарейки, крышечки от напитков для проекта «Крышечки ДоброТЫ», зубные щетки,
корпуса от ручек и фломастеров.
Уже нашла своих почитателей в нашем городе
«Дармарка» или бесплатная ярмарка. Это возможность подарить вторую жизнь вещам,
которые уже не нужны или давно забыты, но находятся в хорошем состоянии. Рядом
шел бук-кроссинг - свободный обмен книгами. А еще гатчинцам предлагали вкусный
травяной чай с печеньем.
Сделать свой выбор в пользу раздельного
сбора мусора мотивировала беспроигрышная лотерея. Участников акции «Сдай
вторсырье и получи лотерейный билет» ждали памятные сувениры, а всех желающих, взрослых
и детей, веселые подвижные игры.