Гатчинцы на Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ – 2019»

Участниками конкурсного отбора Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ – 2019» стали более тысячи педагогов из разных регионов нашей страны. Жюри выбрало 110 победителей лучших региональных профориентационных практик в области сопровождения и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Среди победителей оказалась Лидия Александровна Сычева - учитель биологии высшей квалификационной категории, кандидат педагогических наук Гатчинской школы № 4. К слову, Ленинградскую область на форуме представляли всего два учителя.

Программа форума для педагогов была насыщенной и интересной. Основными формами работы были презентации ключевых направлений новых форматов образования, развитие личностного роста педагога, индивидуальные образовательные траектории развития обучающихся, проектные и презентационные сессии, мастер-классы, открытые дискуссии. Лидия Александровна приняла активное участие в работе мастер-классов, дискуссиях и была отмечена дипломом Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова за успешный опыт организации профессиональной навигации школьников; сертификатом общественно-профессионального обсуждения эффективных региональных практик сопровождения формирования индивидуальных образовательных траекторий развития, а также сертификатом «Искусство убеждать» на тренинг-интенсиве школы эффективного общения и публичных выступлений «SPEAK ON». Также Лидия Александровна получила удостоверение о повышении квалификации.

Программа для учащихся оказалась не менее насыщенной. В нее входила работа с кейсами, соответствующими глобальным вызовам современности под руководством ведущих экспертов. На форуме были определены следующие вызовы современности: «Экология», «Безопасность», «Здоровье», «Среда обитания», «Цифровой мир», «Культурный код».

Над кейс-заданиями ребята трудились в течение трех дней. Так, Владислав Хромов вошел в команду «Культурного кода», которая разрабатывала социальный проект в области космоса и цифровых технологий. Мираслава Моталкина выбрала «Здоровье», в котором команда решала задачи по диспансеризации населения. Работали ребята в лабораторных зонах форума с самым современным оборудованием и техникой.

Самым ярким событием для ребят явился большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» с онлайн участием президента РФ В.В. Путина, а также лекции в TED-формате от партнеров форума, открытая дискуссия «Кто я в современном мире» и ректорский час с представителями ведущих ВУЗов страны.

Генеральные партнеры форума не оставили без внимания активную работу ребят над кейсами и предоставили подарки на церемонии закрытия. Так, Владиславу Хромову вручили сертификат на участие в «Космической смене» госкорпорации РОСКОСМОС в одном из детских образовательных центров. Мираслава Моталкина получила дополнительные 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет. Были и поощрительные ценные призы от спонсоров. Конечно, участие в таком масштабном мероприятии вызвало у ребят и учителя чувство восторга, а энергетика форума будет помогать в достижении намеченных целей.

Организаторы форума провели обзорную автобусную экскурсию по городу Ярославлю. Кроме этого, Лидия Александровна и ее ученики совершили пешую прогулку по городу, изучали основные достопримечательности, посетили на территории Ярославского музея-заповедника экспозицию «Сокровища Ярославля» и выдающийся памятник древнерусской культуры «Слово о полку Игореве».

«ПроеКТОриЯ» призывает всех ребят #МЕЧТАЙ #ДЕЙСТВУЙ #СТАНЬ. Вся информация о конкурсах и мероприятиях представлена на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/, где каждый может проявить себя. Найди и ты свой путь к успеху!

Н.И. Никитина, зам. директора по учебно-воспитательной работе