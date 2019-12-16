Гатчинцы на Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ – 2019»

Участниками
конкурсного отбора Всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ – 2019» стали более тысячи педагогов из разных регионов нашей
страны. Жюри выбрало 110 победителей лучших региональных профориентационных
практик в области сопровождения и формирования индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся. Среди победителей оказалась Лидия Александровна Сычева
- учитель биологии высшей квалификационной категории, кандидат педагогических
наук Гатчинской школы № 4. К слову, Ленинградскую область на форуме
представляли всего два учителя.
Программа
форума для педагогов была насыщенной и интересной. Основными формами работы
были презентации ключевых направлений новых форматов образования, развитие
личностного роста педагога, индивидуальные образовательные траектории развития
обучающихся, проектные и презентационные сессии, мастер-классы, открытые
дискуссии. Лидия Александровна приняла активное участие в работе
мастер-классов, дискуссиях и была отмечена дипломом Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова за успешный опыт организации
профессиональной навигации школьников; сертификатом общественно-профессионального
обсуждения эффективных региональных практик сопровождения формирования
индивидуальных образовательных траекторий развития, а также сертификатом
«Искусство убеждать» на тренинг-интенсиве школы эффективного общения и
публичных выступлений «SPEAK ON». Также Лидия Александровна получила
удостоверение о повышении квалификации.
Программа
для учащихся оказалась не менее насыщенной. В нее входила работа с кейсами,
соответствующими глобальным вызовам современности под руководством ведущих экспертов.
На форуме были определены следующие вызовы современности: «Экология»,
«Безопасность», «Здоровье», «Среда обитания», «Цифровой мир», «Культурный
код».
Над
кейс-заданиями ребята трудились в течение трех дней. Так, Владислав Хромов
вошел в команду «Культурного кода», которая разрабатывала социальный проект в
области космоса и цифровых технологий. Мираслава Моталкина выбрала «Здоровье»,
в котором команда решала задачи по диспансеризации населения. Работали ребята в
лабораторных зонах форума с самым современным оборудованием и техникой.
Самым
ярким событием для ребят явился большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» с
онлайн участием президента РФ В.В. Путина, а также лекции в TED-формате от
партнеров форума, открытая дискуссия «Кто я в современном мире» и ректорский
час с представителями ведущих ВУЗов страны.
Генеральные
партнеры форума не оставили без внимания активную работу ребят над кейсами и
предоставили подарки на церемонии закрытия. Так, Владиславу Хромову вручили
сертификат на участие в «Космической смене» госкорпорации РОСКОСМОС в одном из
детских образовательных центров. Мираслава Моталкина получила дополнительные 5
баллов к ЕГЭ при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет.
Были и поощрительные ценные призы от спонсоров. Конечно, участие в таком
масштабном мероприятии вызвало у ребят и учителя чувство восторга, а энергетика
форума будет помогать в достижении намеченных целей.
Организаторы
форума провели обзорную автобусную экскурсию по городу Ярославлю. Кроме этого,
Лидия Александровна и ее ученики совершили пешую прогулку по городу, изучали
основные достопримечательности, посетили на территории Ярославского
музея-заповедника экспозицию «Сокровища Ярославля» и выдающийся памятник
древнерусской культуры «Слово о полку Игореве».
«ПроеКТОриЯ»
призывает всех ребят #МЕЧТАЙ #ДЕЙСТВУЙ #СТАНЬ. Вся информация о конкурсах и
мероприятиях представлена на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/,
где каждый может проявить себя. Найди и ты свой путь к успеху!
Н.И. Никитина, зам. директора по учебно-воспитательной работе