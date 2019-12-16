Мудрость старших и энергия юных!

Перед
началом концертной программы со зрителями - учащимися школы №11 и подопечными
Дома сестринского ухода «Родные люди» - беседу о нравственных ценностях в
общении провел клирик Покровского собора иерей Марин Гузун.
Авторское
стихотворение прочитала гатчинская поэтесса Вера Диомидовна Великолюд. В
концерте приняли участие заслуженный артист России Владимир Дяденистов,
самобытная актриса и певица Ксения Зуден, лауреат международных конкурсов Мария
Маркова.
Участники
детской студии танца «Фанаты фанка» Центра творчества юных г. Гатчины под
руководством Федора Кухаря показали энергичный танец «Богатырская наша сила», а
также провели танцевальный мастер-класс «Пригласите бабушку на танец!» Юные
артисты никого не оставили равнодушным!
Настоящим
событием стало участие в проекте детского хора Церковно-приходской школы
Павловского Кафедрального собора города Гатчины (завуч школы Галина Елфимова,
хормейстер Марина Буссе). Ребята подготовили не только специальную программу,
но и подарки для своих зрителей!
- Мы искренне
признательны Галине Михайловне Елфимовой, которая по благословению настоятеля
Собора протоиерея Владимира Феера организовала замечательное выступление этого
детского хорового коллектива, уделив особое внимание его содержательной и
воспитательной составляющей, - говорит исполнитель проекта, директор АНО
«Культурно-просветительское объединение «Облако» Анна Анатольевна Абикулова. - Все произведения
концертной программы были так подобраны по содержанию, чтобы в них звучали
любовь и уважение к ближним, высокие нравственные переживания и патриотические
чувства.
После
концерта зрители и участники пили чай с пирожками и делились своими эмоциями –
в этот день они были у всех положительными.
Проект «Диалог поколений» реализован при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы АНО «КПО «Облако» в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».
Фото Алены Ступаковой