Мудрость старших и энергия юных!

Перед началом концертной программы со зрителями - учащимися школы №11 и подопечными Дома сестринского ухода «Родные люди» - беседу о нравственных ценностях в общении провел клирик Покровского собора иерей Марин Гузун.

Авторское стихотворение прочитала гатчинская поэтесса Вера Диомидовна Великолюд. В концерте приняли участие заслуженный артист России Владимир Дяденистов, самобытная актриса и певица Ксения Зуден, лауреат международных конкурсов Мария Маркова.

Участники детской студии танца «Фанаты фанка» Центра творчества юных г. Гатчины под руководством Федора Кухаря показали энергичный танец «Богатырская наша сила», а также провели танцевальный мастер-класс «Пригласите бабушку на танец!» Юные артисты никого не оставили равнодушным!

Настоящим событием стало участие в проекте детского хора Церковно-приходской школы Павловского Кафедрального собора города Гатчины (завуч школы Галина Елфимова, хормейстер Марина Буссе). Ребята подготовили не только специальную программу, но и подарки для своих зрителей!

- Мы искренне признательны Галине Михайловне Елфимовой, которая по благословению настоятеля Собора протоиерея Владимира Феера организовала замечательное выступление этого детского хорового коллектива, уделив особое внимание его содержательной и воспитательной составляющей, - говорит исполнитель проекта, директор АНО «Культурно-просветительское объединение «Облако» Анна Анатольевна Абикулова. - Все произведения концертной программы были так подобраны по содержанию, чтобы в них звучали любовь и уважение к ближним, высокие нравственные переживания и патриотические чувства.

После концерта зрители и участники пили чай с пирожками и делились своими эмоциями – в этот день они были у всех положительными.

Проект «Диалог поколений» реализован при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы АНО «КПО «Облако» в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».

Фото Алены Ступаковой