Гатчина преобразилась к Новому году

Начальник
УБДХ города Гатчины Владимир Рящин рассказал, что в декабре сотрудники
предприятия установили восемь искусственных елей с новогодними украшениями - на
площади Богданова, во дворах на улицах Беляева и Сандалова, на перекрестке улиц
Соборной и Карла Маркса, Театральной площади, бульваре 47-ой регион, в
Ленинском сквере, у кирхи. Живую елочку на площади «Юность» традиционно украсят
гирляндами и игрушками.
В
начале декабря в микрорайоне Въезд был установлен новогодний шар, который еще в
прошлом году полюбился гатчинцам, как место для зрелищных фотографий. После
того, как у Ингербургских ворот были демонтированы строительные леса, там
появилась светящаяся карета с парой лошадей.
К
сожалению, подготовка к Новому году сопровождается актами вандализма и
воровства. Как сообщила заместитель главы администрации Елена Фараонова, в
предпраздничные дни уже три раза восстанавливали гирлянду на ул. Соборной. На
треть сократилось число игрушек, украшавших елочку на площади Богданова. И так
практически по всем новогодним арт-объектам. К каждому из них полицейского не
приставить, но ситуация с воровством новогодних украшений взята на контроль.
До
25 декабря городскими службами будут развешены оставшиеся новогодние украшения.
Сколько из них будет украшать Гатчину в новогоднюю ночь и на Рождество – во
многом зависит от честности и порядочности горожан.
Татьяна Можаева