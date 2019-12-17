Гатчина преобразилась к Новому году

Начальник УБДХ города Гатчины Владимир Рящин рассказал, что в декабре сотрудники предприятия установили восемь искусственных елей с новогодними украшениями - на площади Богданова, во дворах на улицах Беляева и Сандалова, на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса, Театральной площади, бульваре 47-ой регион, в Ленинском сквере, у кирхи. Живую елочку на площади «Юность» традиционно украсят гирляндами и игрушками.

В начале декабря в микрорайоне Въезд был установлен новогодний шар, который еще в прошлом году полюбился гатчинцам, как место для зрелищных фотографий. После того, как у Ингербургских ворот были демонтированы строительные леса, там появилась светящаяся карета с парой лошадей.

К сожалению, подготовка к Новому году сопровождается актами вандализма и воровства. Как сообщила заместитель главы администрации Елена Фараонова, в предпраздничные дни уже три раза восстанавливали гирлянду на ул. Соборной. На треть сократилось число игрушек, украшавших елочку на площади Богданова. И так практически по всем новогодним арт-объектам. К каждому из них полицейского не приставить, но ситуация с воровством новогодних украшений взята на контроль.

До 25 декабря городскими службами будут развешены оставшиеся новогодние украшения. Сколько из них будет украшать Гатчину в новогоднюю ночь и на Рождество – во многом зависит от честности и порядочности горожан.

Татьяна Можаева