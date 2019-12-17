«Малое рождество» на Таицкой земле

«Малое рождество» на Таицкой земле

В субботу, седьмого декабря, в поселке Тайцы открыли рождественский сезон. Детский клуб «Говорим по-фински», созданный при поддержке местной администрации, совместно с благотворительным фондом «Весеннее Солнце» провели традиционный финский праздник в преддверии Рождества «Pikkujoulu» – «Малое рождество».

Рубрики : Культура     17 Dec 2019

На празднике собралось более 40 человек в возрасте от трех до 13 лет. Ребята познакомились с историей своей малой родины, рождественскими традициями ингерманландских финнов, коренных жителей Ленинградской области и изготовили своими руками новогоднее украшение.

Представители фонда «Весеннее Солнце» и руководитель детского клуба по изучению финского языка Таицкого культурно-досугового центра Ольга Кудрявцева рассказали детям о традициях финского Рождества, а также провели викторину, в которой каждый ответ был удостоен призом. Ребята в свою очередь продемонстрировали свои первые познания в финском языке.

Главным событием праздника стал мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Дети заранее запаслись новогодней мишурой, из которой смастерили настоящие, украшенные яркими игрушками, рождественские венки.

Заключительным аккордом праздника было рождественское чаепитие вместе с родителями.  

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