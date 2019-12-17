«Малое рождество» на Таицкой земле

На
празднике собралось более 40 человек в возрасте от трех до 13 лет. Ребята
познакомились с историей своей малой родины, рождественскими традициями ингерманландских
финнов, коренных жителей Ленинградской области и изготовили своими руками
новогоднее украшение.
Представители фонда «Весеннее
Солнце» и руководитель детского клуба по изучению финского языка Таицкого
культурно-досугового центра Ольга Кудрявцева рассказали детям о традициях
финского Рождества, а также провели викторину, в которой каждый ответ был
удостоен призом. Ребята в свою очередь продемонстрировали свои первые познания
в финском языке.
Главным событием праздника стал
мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Дети заранее запаслись
новогодней мишурой, из которой смастерили настоящие, украшенные яркими игрушками,
рождественские венки.
Заключительным аккордом праздника
было рождественское чаепитие вместе с родителями.