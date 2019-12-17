«Малое рождество» на Таицкой земле

На празднике собралось более 40 человек в возрасте от трех до 13 лет. Ребята познакомились с историей своей малой родины, рождественскими традициями ингерманландских финнов, коренных жителей Ленинградской области и изготовили своими руками новогоднее украшение.

Представители фонда «Весеннее Солнце» и руководитель детского клуба по изучению финского языка Таицкого культурно-досугового центра Ольга Кудрявцева рассказали детям о традициях финского Рождества, а также провели викторину, в которой каждый ответ был удостоен призом. Ребята в свою очередь продемонстрировали свои первые познания в финском языке.

Главным событием праздника стал мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Дети заранее запаслись новогодней мишурой, из которой смастерили настоящие, украшенные яркими игрушками, рождественские венки.

Заключительным аккордом праздника было рождественское чаепитие вместе с родителями.