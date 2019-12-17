Плановые отключения в Гатчинском районе

18 декабря с 07.00 до
19.00
Пудомягское СП:
п. Лукаши, СНТ
«Комсомолец»,
д. Монделево,
д. Порицы,
д. Марьино.
18 декабря с 09.30 до
18.00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
19 декабря с 10.00 до
19.00
Пудомягское СП:
д. Покровская,
Садоводство
«Славяночка-2»,
СНТ «Славяночка-3»,
г. Коммунар, ул.
Антропшинская.
22 декабря с 07.00 до
19.00
Пудомягское СП:
д. Антелево,
д. Кобралово,
д. Большое Сергелево,
п. ст Владимирская,
массив «Березовая Роща».
Гатчинские электрические
сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
18 декабря с 09.00 до
17.00
Рождественское СП:
д. Ляды,
д. Чикино,
д. Даймище, база «ЛГМИ»,
сад-во «Иленка»,
сад-во «Рябинушка».
18 декабря с 09.00 до
18.00
Вырицкое ГП:
д. Порожек,
д. Савкино,
д. Хаймино,
д. Малые Слудицы,
д. Большие Слудицы,
п.ст Слудицы,
д. Введенское,
д. Борисово,
д. Клетно,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
д. Чаща,
д. Ольховец,
д. Кремено.
18 декабря с 11.00 до
14.00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино.