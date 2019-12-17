Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Пушкинский район Филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача эл. энергии:

Рубрики : ЖКХ     17 Dec 2019

18 декабря с 07.00 до 19.00

Пудомягское СП:

п. Лукаши, СНТ «Комсомолец»,

д. Монделево,

д. Порицы,

д. Марьино.

 

18 декабря с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

19 декабря с 10.00 до 19.00

Пудомягское СП:

д. Покровская,

Садоводство «Славяночка-2»,

СНТ «Славяночка-3»,

г. Коммунар, ул. Антропшинская.

 

22 декабря с 07.00 до 19.00

Пудомягское СП:

д. Антелево,

д. Кобралово,

д. Большое Сергелево,

п. ст Владимирская,

массив «Березовая Роща».

 

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

 

18 декабря с 09.00 до 17.00

Рождественское СП:

д. Ляды,

д. Чикино,

д. Даймище, база «ЛГМИ»,

сад-во «Иленка»,

сад-во «Рябинушка».

 

18 декабря с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП:

д. Порожек,

д. Савкино,

д. Хаймино,

д. Малые Слудицы,

д. Большие Слудицы,

п.ст Слудицы,

д. Введенское,

д. Борисово,

д. Клетно,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

д. Чаща,

д. Ольховец,

д. Кремено.

 

18 декабря с 11.00 до 14.00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино.

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