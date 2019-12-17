Вместе мы — Россия!

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 10 декабря прошло заседание совета по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского района. Участники совета подвели итоги своей деятельности за 2019 год и обсудили планы.

В этот день в библиотеке собрались представители национально-культурных общественных объединений, органов местного самоуправления. Благодаря гостеприимству сотрудников «Пушкинки», обстановка, в которой прошло заседание совета, была теплой и располагающей к общению.

Гости приняли участие в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров и ингерманландских кукол, которые им предложили гатчинские мастерицы Людмила Еремеева и Ольга Зеленкова-Лиукконен. Затем участники заседания подвели итоги работы совета по межнациональным отношениям за минувший год.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов напомнил, что совет работает уже шесть лет. В 2019 году он провел четыре заседания, рассмотрев ряд актуальных вопросов, среди которых - организация мероприятий по профилактике молодежного экстремизма, оказание медицинской помощи мигрантам и членам их семей, взаимодействие с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, по вопросам соблюдения норм миграционного, трудового, налогового законодательства.

- Работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений строится в тесном контакте с Центром занятости населения, управлением МВД России по Гатчинскому району, межпоселенческой библиотекой им. А.С. Пушкина, музеем города Гатчины, структурными подразделениями администрации района, - отметил Сергей Голованов. - Совместно с администрациями городских и сельских поселений Гатчинского района проводятся различные мероприятия и праздники, осуществляется мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, выявляются места массового проживания мигрантов, распространение религиозной литературы.

Важной в деле гармонизации межконфессиональных отношений является совместная деятельность с представителями Гатчинской епархии Русской Православной церкви, католической архиепархии, евангелическо-лютеранских приходов Гатчинского района. Районная администрация плодотворно взаимодействует с национальными общественными организациями. В 2019 году на территории Гатчинского района при их участии прошел целый ряд мероприятий и праздников. Среди них - День славянской письменности и культуры, праздник ингерманландской культуры «Юханнус», «Легенды Северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», межнациональный фестиваль народных игр и национальных видов спорта.

Делегации национальных общественных организаций Гатчинского района ежегодно принимают участие в татарско-башкирском празднике «Сабантуй» во Всеволожском районе. В Гатчинском районе проходят региональные Рождественские чтения, экскурсии по храмам и памятным местам христианских конфессий, пасхальный фестиваль «Красная Горка». В рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» реализуется социальный проект «Диалог поколений», который направлен на гатчинцев разных возрастов. Центр культуры ингерманландских финнов «HATSINA» проводит проект «Путешествие к истокам», включающий экскурсии и мастер-классы, знакомящие с историей и бытом народов, проживающих на нашей земле.

Как отметил Сергей Голованов, перспективный план работы совета по межнациональным отношениям строится на профилактике межнациональных конфликтов, содействии развитию национальных районных организаций, предоставлении представителям национально-культурных организаций и конфессий Гатчинского района возможности посещать областные мероприятия, регулярном обсуждении актуальных вопросов и взаимодействии со СМИ.

После подведения итогов деятельности совета по межнациональным отношениях его участников приветствовала директор библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий. Она рассказала о том, как библиотека отмечала свой столетний юбилей в 2019 году. Елена Леонидовна подчеркнула, что история библиотеки — это история всей страны, и в первую очередь, Гатчинского района.

После заседания совета в фойе библиотеки прошла концертно-развлекательная программа «Вместе мы — Россия». Для участников мероприятия был подготовлен небольшой концерт с выступлением детского вокального ансамбля Центра творчества юных «Vocalissimo-Belissimo» и лауреата международных конкурсов Анны Абикуловой. Гости библиотеки приняли участие в хореографических мастер-классах по народным танцам, которые для них подготовили солисты ансамбля «Русская душа».