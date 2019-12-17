Вместе мы — Россия!

В
Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 10 декабря
прошло заседание совета по межнациональным отношениям при главе администрации
Гатчинского района. Участники совета подвели итоги своей деятельности за 2019
год и обсудили планы.
В этот
день в библиотеке собрались представители национально-культурных общественных
объединений, органов местного самоуправления. Благодаря гостеприимству
сотрудников «Пушкинки», обстановка, в которой прошло заседание совета, была
теплой и располагающей к общению.
Гости
приняли участие в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров и
ингерманландских кукол, которые им предложили гатчинские мастерицы Людмила
Еремеева и Ольга Зеленкова-Лиукконен. Затем участники заседания подвели итоги
работы совета по межнациональным отношениям за минувший год.
Заместитель
главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов напомнил, что совет
работает уже шесть лет. В 2019 году он провел четыре заседания, рассмотрев ряд
актуальных вопросов, среди которых - организация мероприятий по профилактике
молодежного экстремизма, оказание медицинской помощи мигрантам и членам их
семей, взаимодействие с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу,
по вопросам соблюдения норм миграционного, трудового, налогового
законодательства.
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Работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений строится
в тесном контакте с Центром занятости населения, управлением МВД России по
Гатчинскому району, межпоселенческой библиотекой им. А.С. Пушкина, музеем
города Гатчины, структурными подразделениями администрации района, - отметил
Сергей Голованов. - Совместно с администрациями городских и сельских поселений
Гатчинского района проводятся различные мероприятия и праздники, осуществляется
мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений,
выявляются места массового проживания мигрантов, распространение религиозной
литературы.
Важной в деле гармонизации межконфессиональных отношений
является совместная деятельность с представителями Гатчинской епархии Русской
Православной церкви, католической архиепархии, евангелическо-лютеранских
приходов Гатчинского района. Районная
администрация плодотворно взаимодействует с национальными общественными
организациями. В 2019 году на
территории Гатчинского района при их участии прошел целый ряд мероприятий и
праздников. Среди них - День славянской
письменности и культуры, праздник ингерманландской культуры «Юханнус», «Легенды
Северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», межнациональный
фестиваль народных игр и национальных видов спорта.
Делегации
национальных общественных организаций Гатчинского района ежегодно принимают
участие в татарско-башкирском празднике «Сабантуй» во Всеволожском районе. В
Гатчинском районе проходят региональные Рождественские чтения, экскурсии по
храмам и памятным местам христианских конфессий, пасхальный фестиваль «Красная
Горка». В рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Гатчинском муниципальном районе» реализуется социальный проект
«Диалог поколений», который направлен на гатчинцев разных возрастов. Центр культуры ингерманландских финнов «HATSINA» проводит проект
«Путешествие к истокам», включающий экскурсии и мастер-классы, знакомящие с
историей и бытом народов, проживающих на нашей земле.
Как
отметил Сергей Голованов, перспективный план работы совета по межнациональным
отношениям строится на профилактике межнациональных конфликтов, содействии
развитию национальных районных организаций, предоставлении представителям
национально-культурных организаций и конфессий Гатчинского района возможности
посещать областные мероприятия, регулярном обсуждении актуальных вопросов и
взаимодействии со СМИ.
После подведения итогов деятельности совета по
межнациональным отношениях его участников приветствовала директор библиотеки
им. А.С. Пушкина Елена Бабий. Она рассказала о том, как библиотека отмечала
свой столетний юбилей в 2019 году. Елена Леонидовна подчеркнула, что история
библиотеки — это история всей страны, и в первую очередь, Гатчинского района.
После заседания совета в фойе библиотеки прошла
концертно-развлекательная программа «Вместе мы — Россия». Для участников
мероприятия был подготовлен небольшой концерт с выступлением детского
вокального ансамбля Центра творчества юных «Vocalissimo-Belissimo» и
лауреата международных конкурсов Анны Абикуловой. Гости библиотеки приняли
участие в хореографических мастер-классах по народным танцам, которые для них
подготовили солисты ансамбля «Русская душа».