Комплексный
подход
Нынешняя ситуация в
России – во многом наследие того скачка коррупции, который произошёл после
развала Советского Союза на фоне ослабления всей государственной машины.
Сказался и стремительный переход к новой экономической системе, и отсутствие
необходимой правовой базы, и распад прежней системы контроля. С тех пор многое
изменилось.
А иначе и быть не могло.
Профессиональный управленец на любом уровне понимает, что коррупция – это путь
в никуда. Искоренить коррупцию в обществе – это сложная задача, требующая
взвешенного комплексного подхода. Идти приходится маленькими шагами, но только
так можно достичь цели.
Начиная с 2008 года в
России начал работу Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, который каждые 2 года разрабатывает Национальный
план, утверждаемый Президентом РФ. Системный документ программного характера
направлен на борьбу с данной проблемой и её предупреждение. И за эти годы
конкретные меры принесли вполне осязаемые результаты.
Неприкасаемых
нет
На нижнем и среднем
уровне коррупционных проявлений практически нет ни в бизнес среде, ни в
государственном секторе. Многие процедуры благодаря развитию технологий стали
обезличены – например, сдача налоговой отчётности. Многократно возрос контроль
за действиями госслужащих и работниками коммерческих организаций, наработана
правоприменительная практика – уличённых в коррупции ждёт адекватное наказание.
Этот посыл уже достиг и самых верхних эшелонов власти и бизнеса – неприкасаемых
больше нет.
Одна из задач
Национального плана противодействия коррупции – это антикоррупционное
просвещение. Реализацией этого направления занимается и Торгово-промышленная
палата России.
Что
покажет барометр?
Помимо подготовки
предложений по стимулированию участия организаций в противодействии коррупции и
проведении всероссийских антикоррупционных акций, ТПП РФ реализует очень важный
проект – «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ». Этот спецпроект, запущенный в 2016 году,
представляет собой независимое анонимное исследование мнения предпринимателей
для замера антикоррупционных настроений. Исследование позволяет оценить
результаты антикоррупционной политики в России для того, чтобы держать «руку на
пульсе». Опрос проводится онлайн анонимно каждые полгода – анкета из 13-15
вопросов не требует большого времени для заполнения. В каждом этапе есть часть
неизменных вопросов для прослеживания динамики, часть вопросов меняется.
Результаты опросов
показали, что предприниматели видят основную причину коррупции в алчности
чиновников и противоречиях в законодательстве. При этом 60% опрошенных не знали
о требованиях антикоррупционного законодательства, либо считали, что на их
организации это не распространяется.
Совсем недавно – 22 ноября
закончилось анонимное анкетирование VII этапа исследования, и вскоре с
результатами можно будет ознакомиться на сайте ТПП РФ, а также на сайте
Ленинградской областной ТПП – lo.tpprf.ru
«Мы постоянно участвуем в
специальном проекте ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», – рассказал
исполнительный директор Ленинградской областной Торгово-Промышленной Палаты
Игорь Муравьев. – «Коррупция боится гласности, а потому о ней нужно говорить
открыто».
Если в первом этапе
исследования приняли участие в анкетировании всего 3 тыс. предпринимателей, то
к шестому этапу количество респондентов, ответивших на вопросы анонимной
анкеты, выросло более чем в 15 раз! Бизнес всё активнее участвует в опросе,
понимая, что данные об авторе критики никак и никогда не попадут в руки критикуемых
властей. Значит, убеждена вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, идея борьбы с
коррупционными проявлениями в экономической жизни страны становится все более
значимой для бизнеса.
Телефон доверия Прокуратуры Ленинградской области –
(812) 429-77-55