Ленинградские тайбоксеры на «Кубке Содружества»

Участие в одном из самых
престижных соревнований приняли представители более чем двадцати регионов
России. Впервые на «Кубке Содружества» дебютировали тайбоксеры из Абхазии.
Спортсмены Федерации
тайского бокса Ленинградской области заняли второе место в общекомандном зачете
в возрастной категории 14-15 лет. Среди них есть и гатчинские спортсмены –
воспитанники клуба «Абатек». Михаил Максимов из Гатчины завоевал золотую медаль
в личном зачете. Также первые места заняли Александр Коноплянник, Николай Рюхин
и Ольга Наумкина. Елена Самодурова взяла серебро, а Марат Баймурзаев, Ульяна
Платонова, Денис Веселухин – бронзовые медали.