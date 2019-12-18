Ленинградские тайбоксеры на «Кубке Содружества»

Участие в одном из самых престижных соревнований приняли представители более чем двадцати регионов России. Впервые на «Кубке Содружества» дебютировали тайбоксеры из Абхазии.

Спортсмены Федерации тайского бокса Ленинградской области заняли второе место в общекомандном зачете в возрастной категории 14-15 лет. Среди них есть и гатчинские спортсмены – воспитанники клуба «Абатек». Михаил Максимов из Гатчины завоевал золотую медаль в личном зачете. Также первые места заняли Александр Коноплянник, Николай Рюхин и Ольга Наумкина. Елена Самодурова взяла серебро, а Марат Баймурзаев, Ульяна Платонова, Денис Веселухин – бронзовые медали.