Ленинградские тайбоксеры на «Кубке Содружества»

Ленинградские тайбоксеры на «Кубке Содружества»

Тайбоксеры Ленинградской области приняли участие в ХIII Всероссийском турнире по тайскому боксу «Кубок Содружества – 2019».

Рубрики : Спорт     18 Dec 2019

Участие в одном из самых престижных соревнований приняли представители более чем двадцати регионов России. Впервые на «Кубке Содружества» дебютировали тайбоксеры из Абхазии.

Спортсмены Федерации тайского бокса Ленинградской области заняли второе место в общекомандном зачете в возрастной категории 14-15 лет. Среди них есть и гатчинские спортсмены – воспитанники клуба «Абатек». Михаил Максимов из Гатчины завоевал золотую медаль в личном зачете. Также первые места заняли Александр Коноплянник, Николай Рюхин и Ольга Наумкина. Елена Самодурова взяла серебро, а Марат Баймурзаев, Ульяна Платонова, Денис Веселухин – бронзовые медали.

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