Нам нечего терять, кроме золотых цепей

8-го декабря в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя деревни Мыза-Ивановка о том, что в собственной деревне на него напали двое – избили и ограбили. Накануне вечером он шел домой, и вблизи подстанции у него произошел конфликт с двумя неизвестными. Один из них ударил его по голове стеклянной бутылкой, а потом они вдвоем стали его бить. Нанесли несколько ударов по лицу и похитили 12 тысяч рублей, а также золотую цепочку стоимостью 20 тысяч рублей.

Работая по горячим следам, оперативники установили, что к данному преступлению причастен уроженец Гатчинского района, а ныне – житель Петербурга, 29-летний Евгений Г., не работающий, судимый за кражу. Гражданина Г. арестовали. Проводятся мероприятия по задержанию второго фигуранта – ранее судимого 29-летнего Дмитрия К., также жителя Петербурга.

Жительница Гатчинского района стала жертвой грабежа: на нее напал сопитуха после совместного распития спиртного.

10-го декабря, около полуночи, по телефону «02» в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы деревни Покровская. Она выпила на лестничной площадке с неким Андреем Ш., после чего они поругались, и собутыльник ударил ее кулаком в лицо, сорвал с шеи две золотых цепочки с крестиком и ушел из дома в неизвестном направлении. Общий вес золотых изделий – 26 г.

На поиск преступника были ориентированы наружные наряды. По факту грабежа возбудили уголовное дело.