Нам нечего терять, кроме золотых цепей

8-го декабря в дежурную
часть Войсковицкого отдела полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя
деревни Мыза-Ивановка о том, что в собственной деревне на него напали двое –
избили и ограбили. Накануне вечером он шел домой, и вблизи подстанции у него
произошел конфликт с двумя неизвестными. Один из них ударил его по голове
стеклянной бутылкой, а потом они вдвоем стали его бить. Нанесли несколько
ударов по лицу и похитили 12 тысяч рублей, а также золотую цепочку стоимостью
20 тысяч рублей.
Работая по горячим
следам, оперативники установили, что к данному преступлению причастен уроженец
Гатчинского района, а ныне – житель Петербурга, 29-летний Евгений Г., не
работающий, судимый за кражу. Гражданина Г. арестовали. Проводятся мероприятия
по задержанию второго фигуранта – ранее судимого 29-летнего Дмитрия К., также
жителя Петербурга.
Жительница Гатчинского
района стала жертвой грабежа: на нее напал сопитуха после совместного распития
спиртного.
10-го декабря, около
полуночи, по телефону «02» в дежурную часть Коммунарского отдела полиции
поступило сообщение от 48-летней жительницы деревни Покровская. Она выпила на
лестничной площадке с неким Андреем Ш., после чего они поругались, и
собутыльник ударил ее кулаком в лицо, сорвал с шеи две золотых цепочки с
крестиком и ушел из дома в неизвестном направлении. Общий вес золотых изделий –
26 г.
На поиск преступника были
ориентированы наружные наряды. По факту грабежа возбудили уголовное дело.