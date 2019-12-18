«Оранжевая радость» от Таицкой школы

Таицкая школа давно дружит с Гатчинским благотворительным фондом многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом». Ежегодно школьники под занавес уходящего года проводят благотворительные акции, собирая средства на помощь подопечным фонда.

В этом году было принято решение собрать апельсины – один из главных символов новогоднего торжества. Каждого школьника попросили принести из дома апельсин. Но, как это часто бывает, доброта не ограничивается одним поступком. Дети и их родители приносили апельсины в пакетах, сетках…

- Когда они привезли нам несколько больших коробок с апельсинами, на душе сразу же радостно стало! Это настоящее предновогоднее чудо, - сказала руководитель фонда Лариса Калинина.

Сотрудники фонда расфасовали оранжевые шарики по пакетам и сегодня, выдавая многодетным семьям молочную продукцию, предоставленную компанией «Галактика», они также дарят им апельсины.

- Мы искренне благодарим всех таицких школьников за оранжевую радость и желаем им всего самого хорошего в новом году. Доброта спасет мир, - добавила Лариса Калинина.



