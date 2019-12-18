«Оранжевая радость» от Таицкой школы

Таицкая школа давно дружит с Гатчинским
благотворительным фондом многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей
«Теплый дом». Ежегодно школьники под занавес уходящего года проводят
благотворительные акции, собирая средства на помощь подопечным фонда.
В этом году было принято
решение собрать апельсины – один из главных символов новогоднего торжества.
Каждого школьника попросили принести из дома апельсин. Но, как это часто
бывает, доброта не ограничивается одним поступком. Дети и их родители приносили
апельсины в пакетах, сетках…
- Когда они привезли нам
несколько больших коробок с апельсинами, на душе сразу же радостно стало! Это
настоящее предновогоднее чудо, - сказала руководитель фонда Лариса Калинина.
Сотрудники фонда
расфасовали оранжевые шарики по пакетам и сегодня, выдавая многодетным семьям
молочную продукцию, предоставленную компанией «Галактика», они также дарят им
апельсины.
- Мы искренне благодарим
всех таицких школьников за оранжевую радость и желаем им всего самого хорошего
в новом году. Доброта спасет
мир, - добавила Лариса Калинина.