Электроудочки – под запретом!

В соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания запрещается ввоз на территорию Российской Федерации электроловильных систем.

Пунктом 14.2 Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 06.11.2014 № 427, установлено, что при осуществлении рыболовства запрещается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия, орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова).

Свободный доступ в сети интернет к информации о продаже электроудочек, а также инструкции по их использованию, пропагандирует жестокость по отношению к животным и способствует совершению экологических преступлений.

Распространение информации, способствующей истреблению водных биологических ресурсов с применением запрещенных методов лова, влечет дальнейшее снижение их популяции и может привести к их полному исчезновению.

На основании изложенного, 05.11.2019 в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ природоохранным прокурором в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга направлено два исковых заявления с требованиями о признании информации о продаже электроудочек запрещенной.