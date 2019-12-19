Мерседес не на ходу дал ходу

Мерседес не на ходу дал ходу

Спустя неделю после кражи полицейские задержали угонщика старого мерседеса, который исчез от дома на въезде в Гатчину. Характерно, что, по словам владельца, угнанный автомобиль был не на ходу.

Рубрики : Криминал     19 Dec 2019

3-го декабря поздно вечером в гатчинскую полицию обратился житель дома № 56 по проспекту 25-го Октября. Днем у него от дома исчез Mercedes Benz зеленого цвета, 1995 года выпуска. Автомобиль находился в неисправном состоянии – он не ездил. Но стоил 95 тысяч рублей. По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.

9-го декабря сотрудники уголовного розыска задержали угонщика – им оказался 22-летний житель Нового Света Владислав Г., лицо без определенных занятий, ранее судимый. Гражданин Г. помещен в камеру.

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