Мерседес не на ходу дал ходу

3-го декабря поздно вечером в гатчинскую полицию обратился житель дома № 56 по проспекту 25-го Октября. Днем у него от дома исчез Mercedes Benz зеленого цвета, 1995 года выпуска. Автомобиль находился в неисправном состоянии – он не ездил. Но стоил 95 тысяч рублей. По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.

9-го декабря сотрудники уголовного розыска задержали угонщика – им оказался 22-летний житель Нового Света Владислав Г., лицо без определенных занятий, ранее судимый. Гражданин Г. помещен в камеру.