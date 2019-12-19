«Мы должны создавать условия, а родители выбирать…»

Встреча
была организована администрацией Гатчинского района 6 декабря в Гатчинской
школе №8 по инициативе комитета по социальной защите населения Ленинградской
области с привлечением специалистов учреждений здравоохранения,
медико-социальной экспертизы, социальной защиты, образования, физкультуры и
спорта, фонда социального страхования и общественных организаций Гатчинского
района и Ленинградской области.
Открытый
диалог на непростую тему поднял очень разные вопросы, волнующие родителей
детей-инвалидов, и длился почти три часа. Каждый, кто хотел выступить и поднять
проблему, смог это сделать.
Когда нужен логопед и дефектолог
Жительница
Рождественского поселения, мама ребенка-инвалида, пожаловалась, что, несмотря
на то, что ее ребенку положен психолог и дефектолог, она с 1-го класса не может
добиться от руководства ни того, ни другого, а возить ребенка в Центр
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения,
расположенный в поселке Новый Свет, она не может.
«Нам
говорят, что по закону школе не предоставляют ставку, потому что у нас меньше
15 человек, которым нужны психолог, логопед и дефектолог. Сейчас Рождественскую
школу соединили с Дивенской школой. Сегодня в объединенной школе уже восемь
человек, которым положены эти специалисты. Что нам, родителям, делать в
сложившейся ситуации?» – спросила мама.
«Есть
родители, которые могут сесть на свою машину и приехать в Новый Свет, чтобы
получить эту услугу. Я знаю эту маму, у них нет такой возможности», -
подтвердила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина
и предложила коллегам рассмотреть несколько вариантов. Например, разработать
схему работы выездных психологических служб. И, возможно, один день в неделю
работать в Рождествено и обслуживать этот куст.
«В
этом году мы заключили договор с Пригородной школой, и наш логопед проводит там
занятия. Мы готовы помочь Рождественской и другим школам получить эту услугу.
Но, к сожалению, у нас всего 2,5 ставки психолога, три логопеда и три
дефектолога», - напомнила руководитель центра психолого-педагогического,
медицинского и социального сопровождения Галина Михельсова.
Людмила
Нещадим предложила провести мониторинг ситуации, изучив потребность в
специалистах в каждом образовательном учреждении.
«Будь
то адаптивная физкультура, будь то педагоги-дефектологи, логопеды – нужно
формировать план подготовки специалистов и решать эти вопросы», - потребовала
глава администрации района.
Если рисовать и петь охота
Родители
подняли вопрос о посещении кружков и дополнительном образовании.
- Мой ребенок имеет ограниченные возможности
здоровья, но ему не требуется каких-то специальных средств для получения
дополнительного образования. А в этом году ему было отказано в посещении кружка
по изобразительной деятельности, потому что педагог не прошел специальную
подготовку, - говорит жительница Гатчины.
Другому
ребенку по этой же причине отказали в посещении кружка пения.
«Мы
все получили сертификаты дополнительного образования, но у меня ребенок с
расстройством аутичного спектра. Для нас там ничего нет. Все, куда бы мы могли
ходить, находится в Никольском. Это далековато», –считает мама.
«Мы
потратили 2,5 миллиона рублей для создания доступной среды в центре
«Созвездие», чтобы дети с любым ограничением по здоровью, с любой инвалидностью
могли посещать дополнительные занятия и кружки. 15 декабря там должны
закончиться работы. Никто не вправе отказать вам в получении услуги», - сказала
Елена Глыбина и, если вновь возникнут проблемы, обещала личное участие в их
решении.
Родители
детей-инвалидов с энтузиазмом приняли предложение активнее вливаться в
спортивное движение, прозвучавшее от заместителя председателя комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Александра Астахова.
-
Спасибо за приглашение, потому что в школьные кружки и секции мой ребенок не
вписывается, - поблагодарила мама. (Уже после этой встречи спорткомитет принял
решение провести в Гатчинском дворце молодежи свой круглый стол с родителями
детей-инвалидов и специалистами, которые имеют необходимую квалификацию для
занятий физкультурой и спортом с этой категорией).
Отдельные
вопросы касались графика работы центра реабилитации «Дарина».
- У
нас есть дети, у которых краткосрочное посещение «Дарины», - рассказывают
родители. - Они проходят реабилитацию на индивидуальных занятиях. При этом
многие не могут посещать эти занятия, потому что специалисты в «Дарине»
работают только до 12 часов, а занятия в школе до 14 часов.
Руководители
«Дарины» обещали разработать для специалистов сменный график.
Доступный дом
Шел
разговор и об обследовании многоквартирных жилых домов для создания доступной
среды для инвалидов – о возможности и невозможности, целесообразности и
нецелесообразности в каждом конкретном случае.
«Мы
не обещаем решить все и сразу, как по взмаху волшебной палочки. Нужно быть
реалистами. При этом очевидно, какие вопросы стоят в приоритете. От лица
администрации Гатчинского района могу сказать, что будет прорабатываться
муниципальная программа по доступной среде, а это и специализированное
оснащение общеобразовательных учреждений и многоквартирных домов, продуманное
городское пространство», - сказала глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим.
Классы коррекции
Вопрос
о получении образования прозвучал от одной из мам, выступавшей от имени
родителей детей с ОВЗ, обучающихся в трех коррекционных классах, открытых на
Аэродроме в детском саду при начальной школе №5.
«Наши
дети учатся вместе третий год. Нам остался еще один. Куда мы пойдем после? –
выразила общее беспокойство представитель родителей. - Мы обращались много
куда, ответ один – школа №11. А готова ли школа №11 брать детей классами и
обеспечить им обучение в соответствии с программой? У нас дети с расстройствами
аутистического спектра, легкой умственной отсталостью. У таких детей должны
быть мастерские, много часов труда, база».
Женщина
отметила, что открытие таких классов стало подарком для детей и родителей. Дети
научились жить и работать в коллективе. У них появились друзья. Сейчас, через
год, у них единственное, что осталось - сесть дома. Тот, кто знает проблему
изнутри, понимает, что инклюзия для таких детей не подходит. А посадить такого
ребенка дома – это жестоко. Какие есть варианты?
«Детей,
действительно, нельзя сажать в общие классы. Вы потеряете то, что приобрели за
четыре года, - поддержала Елена Глыбина. - Мы будем думать вместе со школой
№11, как осуществить переход, в том числе нужны мастерские и все остальное. У
нас есть время. Мы берем на себя обязательства просмотреть варианты перехода
целого класса из начальной школы №5 в школу №11».
Елена
Николаевна подчеркнула, что школа №11 много лет реализует адаптированные
программы и накопила большой опыт. Именно там работают самые квалифицированные
дефектологи, логопеды, психологи.
«Мы
должны создать условия, а родители должны выбирать сами, где учиться и какие
доступные услуги получать их детям», - резюмировала глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим.