«Мы должны создавать условия, а родители выбирать…»

Встреча была организована администрацией Гатчинского района 6 декабря в Гатчинской школе №8 по инициативе комитета по социальной защите населения Ленинградской области с привлечением специалистов учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, социальной защиты, образования, физкультуры и спорта, фонда социального страхования и общественных организаций Гатчинского района и Ленинградской области.

Открытый диалог на непростую тему поднял очень разные вопросы, волнующие родителей детей-инвалидов, и длился почти три часа. Каждый, кто хотел выступить и поднять проблему, смог это сделать.

Когда нужен логопед и дефектолог

Жительница Рождественского поселения, мама ребенка-инвалида, пожаловалась, что, несмотря на то, что ее ребенку положен психолог и дефектолог, она с 1-го класса не может добиться от руководства ни того, ни другого, а возить ребенка в Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, расположенный в поселке Новый Свет, она не может.

«Нам говорят, что по закону школе не предоставляют ставку, потому что у нас меньше 15 человек, которым нужны психолог, логопед и дефектолог. Сейчас Рождественскую школу соединили с Дивенской школой. Сегодня в объединенной школе уже восемь человек, которым положены эти специалисты. Что нам, родителям, делать в сложившейся ситуации?» – спросила мама.

«Есть родители, которые могут сесть на свою машину и приехать в Новый Свет, чтобы получить эту услугу. Я знаю эту маму, у них нет такой возможности», - подтвердила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина и предложила коллегам рассмотреть несколько вариантов. Например, разработать схему работы выездных психологических служб. И, возможно, один день в неделю работать в Рождествено и обслуживать этот куст.

«В этом году мы заключили договор с Пригородной школой, и наш логопед проводит там занятия. Мы готовы помочь Рождественской и другим школам получить эту услугу. Но, к сожалению, у нас всего 2,5 ставки психолога, три логопеда и три дефектолога», - напомнила руководитель центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения Галина Михельсова.

Людмила Нещадим предложила провести мониторинг ситуации, изучив потребность в специалистах в каждом образовательном учреждении.

«Будь то адаптивная физкультура, будь то педагоги-дефектологи, логопеды – нужно формировать план подготовки специалистов и решать эти вопросы», - потребовала глава администрации района.

Если рисовать и петь охота

Родители подняли вопрос о посещении кружков и дополнительном образовании.

- Мой ребенок имеет ограниченные возможности здоровья, но ему не требуется каких-то специальных средств для получения дополнительного образования. А в этом году ему было отказано в посещении кружка по изобразительной деятельности, потому что педагог не прошел специальную подготовку, - говорит жительница Гатчины.

Другому ребенку по этой же причине отказали в посещении кружка пения.

«Мы все получили сертификаты дополнительного образования, но у меня ребенок с расстройством аутичного спектра. Для нас там ничего нет. Все, куда бы мы могли ходить, находится в Никольском. Это далековато», –считает мама.

«Мы потратили 2,5 миллиона рублей для создания доступной среды в центре «Созвездие», чтобы дети с любым ограничением по здоровью, с любой инвалидностью могли посещать дополнительные занятия и кружки. 15 декабря там должны закончиться работы. Никто не вправе отказать вам в получении услуги», - сказала Елена Глыбина и, если вновь возникнут проблемы, обещала личное участие в их решении.

Родители детей-инвалидов с энтузиазмом приняли предложение активнее вливаться в спортивное движение, прозвучавшее от заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Александра Астахова.

- Спасибо за приглашение, потому что в школьные кружки и секции мой ребенок не вписывается, - поблагодарила мама. (Уже после этой встречи спорткомитет принял решение провести в Гатчинском дворце молодежи свой круглый стол с родителями детей-инвалидов и специалистами, которые имеют необходимую квалификацию для занятий физкультурой и спортом с этой категорией).

Отдельные вопросы касались графика работы центра реабилитации «Дарина».

- У нас есть дети, у которых краткосрочное посещение «Дарины», - рассказывают родители. - Они проходят реабилитацию на индивидуальных занятиях. При этом многие не могут посещать эти занятия, потому что специалисты в «Дарине» работают только до 12 часов, а занятия в школе до 14 часов.

Руководители «Дарины» обещали разработать для специалистов сменный график.

Доступный дом

Шел разговор и об обследовании многоквартирных жилых домов для создания доступной среды для инвалидов – о возможности и невозможности, целесообразности и нецелесообразности в каждом конкретном случае.

«Мы не обещаем решить все и сразу, как по взмаху волшебной палочки. Нужно быть реалистами. При этом очевидно, какие вопросы стоят в приоритете. От лица администрации Гатчинского района могу сказать, что будет прорабатываться муниципальная программа по доступной среде, а это и специализированное оснащение общеобразовательных учреждений и многоквартирных домов, продуманное городское пространство», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Классы коррекции

Вопрос о получении образования прозвучал от одной из мам, выступавшей от имени родителей детей с ОВЗ, обучающихся в трех коррекционных классах, открытых на Аэродроме в детском саду при начальной школе №5.

«Наши дети учатся вместе третий год. Нам остался еще один. Куда мы пойдем после? – выразила общее беспокойство представитель родителей. - Мы обращались много куда, ответ один – школа №11. А готова ли школа №11 брать детей классами и обеспечить им обучение в соответствии с программой? У нас дети с расстройствами аутистического спектра, легкой умственной отсталостью. У таких детей должны быть мастерские, много часов труда, база».

Женщина отметила, что открытие таких классов стало подарком для детей и родителей. Дети научились жить и работать в коллективе. У них появились друзья. Сейчас, через год, у них единственное, что осталось - сесть дома. Тот, кто знает проблему изнутри, понимает, что инклюзия для таких детей не подходит. А посадить такого ребенка дома – это жестоко. Какие есть варианты?

«Детей, действительно, нельзя сажать в общие классы. Вы потеряете то, что приобрели за четыре года, - поддержала Елена Глыбина. - Мы будем думать вместе со школой №11, как осуществить переход, в том числе нужны мастерские и все остальное. У нас есть время. Мы берем на себя обязательства просмотреть варианты перехода целого класса из начальной школы №5 в школу №11».

Елена Николаевна подчеркнула, что школа №11 много лет реализует адаптированные программы и накопила большой опыт. Именно там работают самые квалифицированные дефектологи, логопеды, психологи.

«Мы должны создать условия, а родители должны выбирать сами, где учиться и какие доступные услуги получать их детям», - резюмировала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.