Другие миры и новые смыслы

Это, конечно, в тех случаях, когда их, бабушек и дедушек, на эти мероприятия приглашают. В наше время это происходит примерно в возрастной период внуков от пяти до четырнадцати лет – пока у молодой поросли не наступает пубертатный период, в который не то что бабушки-дедушки, но и родители «отлучаются» от личной жизни взрослеющего отпрыска.

Так что у нас есть драгоценных десять лет, когда можно сидеть в зрительном или спортивном зале и гордиться тем, что вот этого джентльмена или эту юную леди вы несколько лет бестрепетно водили на занятия в музыкальную школу (художественную, спортивную и т.д.), а теперь можете наслаждаться первыми результатами, НО!

Это лишь в том случае, если за предшествующие десять лет вы постарались сохранить доброжелательные (или хотя бы нейтральные) отношения со своими взрослыми детьми.

Поколению, выросшему в советский период, это довольно сложно, так как нынешние его представители ещё помнят, как в одной квартире (доме) жили, а иногда и дружили, несколько поколений семьи. Конфликтные ситуации старались сглаживать, находили компромисс, старших воспринимали как «носителей» жизненной мудрости и дополнительный источник финансирования.

Времена меняются, а мы вместе с ними. Сегодня старшее поколение иногда не в состоянии угнаться за теми изменениями, которые происходят в мире, но давать советы пытается. У молодых родителей это вызывает раздражение – в лучшем случае, а в худшем – отчуждение.

Одно из главных разногласий между старшим и младшим поколениями родителей – взгляд на то, что могут делать старшие по отношению к внукам. Московский семейный психолог Мария Дубинина в своей статье пишет: «Бабушки и дедушки не воспитывают детей – у них другая роль. Они могут баловать и любить без оглядки. Ограничивать их в этой природной привилегии означает лишать этой безусловной любви своих детей, их внуков».

У родителей – совсем другая функция: они воспитывают, объясняют, приучают, наставляют. Именно как наставники они могут со старшим поколением обсудить (выработать) важные принципиальные моменты: предположим, режим дня, питание. В вежливой форме объяснить свекрови (и даже своей маме), что в вашей семье ребёнка приучают к тому-то и тому-то, и вам хотелось бы, чтобы этот образ жизни и диета соблюдались даже в каникулы.

Старшему поколению психологи советуют спокойнее принять то, что их дети давно выросли, завели свои семьи, установили новые личные границы, и нарушать эти границы НЕ следует. И если к вам обращаются за помощью – к примеру, забрать внука (внучку) из садика, это вовсе не означает, что после выполнения этой почётной миссии вы имеет право контролировать жизнь молодых родителей.

Совет, который дают молодым: «Жаловаться на родителей – признавать собственную незрелость. Может быть, лучше не спорить и требовать, а попробовать поблагодарить? А уже после этого попросить о том, что для вас важно. Они ведь, действительно, нам стараются помочь! Хотя бывает, что их помощи либо слишком много, либо явно недостаточно».

Бывают ситуации настолько острые, конфликтные, что молодые вовсе отказываются от помощи бабушек-дедушек, чтобы иметь возможность выстроить отношения в своей семье по своему разумению и представлению. Но даже в этом случае, пишет М. Дубинина, «родители остаются для нас теми, кто дал нам жизнь». Она же даёт несколько советом тем, кто хочет сохранить доверие и теплые отношения с родственниками.

Четко распределяйте роли. Мама и папа воспитывают, а бабушки-дедушки наблюдают, поддерживают внуков, когда те в этом нуждаются, радуются их успехам и НЕ вмешиваются в семейное пространство своих взрослых детей.

Старайтесь избегать манипуляций. Если дети, вернувшись от бабушки, начинают говорить вам, что вот, мол, дедушка мне это разрешает, а ты – нет, объясните своему ребёнку, что люди все разные, и традиции у всех разные. Поэтому у бабушки в доме – свои правила, а «у нас – свои».

Лучший девиз для сосуществования – дополнение, а не противостояние. Если вы водите ребёнка на занятия в спортивную секцию, то бабушка идёт с ним на прогулку. Нужно помнить главное: чем больше вокруг ребенка взрослых, которым он доверяет, с кем интересно проводит время и познаёт окружающий мир, тем объёмнее, добрее и масштабнее для него этот самый мир.