ГИЭФПТ – лучший на «Играх разумов»

Студенческая интеллектуальная «Игра разумов» проходит в рамках проекта «Версум» Ленинградской областной организации «Российский Союз Молодежи». Проект реализуется на территории региона с 2016 года при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В течение сезона участники проекта играли в трех отборочных этапах в «Брейн-ринг», также были созданы новые студенческие интеллектуальные клубы в образовательных учреждениях.

По итогу финальной игры текущего сезона среди вузов, победителем стала команда Государственного института экономики, финансов права и технологий города Гатчины.

Среди средних специальных учебных заведений профессионального образования первое место заняла команда Лужского агропромышленного техникума, второе место присудили Лисинскому лесному колледжа, бронза досталась Гатчинскому педагогическому колледжу им. К.Д.Ушинского.

Участники встречи получили не только заряд эмоций и позитива, но и подарки от организаторов в виде книг и наградных статуэток. Победителям также вручили сертификаты в книжный магазин.

Фото Игоря Бокова