Новогодний праздник для маленьких пациентов

Приглашение
навестить маленьких пациентов областной детской больницы в канун Нового года
Российского Деда Мороза через главу Вологодской области Олега Кувшинникова
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в середине ноября.
Менее
через месяц Дед Мороз из Великого Устюга пообещал навестить детей из
Ленинградской области во время визита в Санкт-Петербург. В субботу, 21 декабря,
Дед Мороз и губернатор Александр Дрозденко вручили ценные подарки победителям
конкурса детского рисунка.
«Здесь,
в областной Детской клинической больнице я загадал перед Новым годом одно
главное желание — чтобы все дети были здоровы. Я очень благодарен Дедушке
Морозу, что он откликнулся на наше предложение и нашел время в своей насыщенной
программе, чтобы поздравить самых нуждающихся в его поздравлении детей. Когда дети
не болеют, это самое большое счастье для родителей и для меня лично», — сказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время новогоднего
праздника в ДКБ.
Губернатор
также посетил отделения Детской клинической больницы и вручил подарки детям,
которые не смогли посетить новогоднее представление. Всего подарки от
Администрации Ленинградской получили более 400 юных пациентов.
«Во
многом благодаря специалистам Детской клинической больницы в Ленинградской
области самый низкий по Российской Федерации показатель младенческой смертности
— 3 случая на 1 тысячу, и это при том, что по нацпроекту «Здравоохранение»
показатель 3,4 мы планировали достичь в 2024 году.