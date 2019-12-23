Новогодний праздник для маленьких пациентов

Приглашение навестить маленьких пациентов областной детской больницы в канун Нового года Российского Деда Мороза через главу Вологодской области Олега Кувшинникова губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в середине ноября.

Менее через месяц Дед Мороз из Великого Устюга пообещал навестить детей из Ленинградской области во время визита в Санкт-Петербург. В субботу, 21 декабря, Дед Мороз и губернатор Александр Дрозденко вручили ценные подарки победителям конкурса детского рисунка.

«Здесь, в областной Детской клинической больнице я загадал перед Новым годом одно главное желание — чтобы все дети были здоровы. Я очень благодарен Дедушке Морозу, что он откликнулся на наше предложение и нашел время в своей насыщенной программе, чтобы поздравить самых нуждающихся в его поздравлении детей. Когда дети не болеют, это самое большое счастье для родителей и для меня лично», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время новогоднего праздника в ДКБ.

Губернатор также посетил отделения Детской клинической больницы и вручил подарки детям, которые не смогли посетить новогоднее представление. Всего подарки от Администрации Ленинградской получили более 400 юных пациентов.

«Во многом благодаря специалистам Детской клинической больницы в Ленинградской области самый низкий по Российской Федерации показатель младенческой смертности — 3 случая на 1 тысячу, и это при том, что по нацпроекту «Здравоохранение» показатель 3,4 мы планировали достичь в 2024 году.

Правительство Ленинградской области всячески поддерживает ДКБ – в прошлом году сюда было закуплено офтальмологические оборудование последнего поколения, благодаря чему сюда приезжают лечить офтальмологические пациенты не только из Петербурга и области, но и из-за рубежа. В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» приобретен цифровой рентген и дооснащено отделение микрохирургии глаза — всего на 130 млн рублей. В следующем году откроем новое отделение реабилитации юных пациентов. В дальнейшем планируем открытие новой детской больницы в Сертолово — это будет новое слово

в областной педиатрии», — подчеркнул Александр Дрозденко.