«Прекрасной обольщенные мечтой...»: декабрьскому восстанию 1825 года посвящается

Участие
в круглом столе приняли сотрудники библиотек Гатчинского района,
старшеклассники гатчинских школ, представители культурного сообщества Гатчины.
В
роли первого докладчика выступила главный хранитель мемориального музея-лицея и
мемориального музея-дачи А.С. Пушкина Маргарита Рудольфовна Муравьева, которая
рассказала о бывших лицеистах, принявших участие в декабрьском восстании 1825
года. Как известно, 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли бывшие
товарищи Александра Пушкина по лицею - Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер.
Вильгельма
Кюхельбекера, или Кюхлю, лицейские товарищи любили за добродушие, открытость,
порядочность и страстную любовь к стихосложению. Идеалист по своему
мировоззрению, абсолютно гражданский человек по характеру, он не только
примкнул к восстанию декабристов, но и стрелял на Сенатской площади в великого
князя Михаила Павловича (пистолет дважды дал осечку). Решением суда Кюхельбекер
был приговорен к смертной казни, но, по просьбе все того же великого князя
Михаила Павловича, его помиловали и осудили на каторжные работы, замененные
одиночным заключением в крепости. Умер Вильгельм Кюхельбекер на поселении в
Тобольске в 1846 году от чахотки.
Иван
Пущин стал активным членом Северного общества в 1821 году. Как и Кюхельбекер,
после подавления декабрьского восстания был приговорен к смертной казни,
которую заменили пожизненной каторгой. В 1856 году Пущин получил амнистию и
женился (умер в 1859 году).
Кандидат
филологических наук, заведующая медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина
Ирина Валерьевна Розанова рассказала о взаимоотношениях и судьбах двух
знаменитых генералов 1812 года — С.Г. Волконского и А.Х. Бенкендорфа. Боевые
друзья, командиры знаменитых «летучих отрядов» во время войны с французами 1812
года, они приняли разные стороны во время декабрьского восстания 1825 года.
Типичный
аристократ по происхождению, образованию и воспитанию, князь Сергей Григорьевич
Волконский стал генералом в 25 лет. Приняв участие в декабристском движении,
Волконский был осужден на 20 лет каторги, отбыл ее и вернулся в Россию. Одним
из следователей по делу декабристов был, как известно, Александр Бенкендорф —
товарищ Волконского по флигель-адъютантской службе, генерал от кавалерии,
ставший со временем шефом жандармов и начальником III отделения собственной Его
Императорского Величества канцелярии, или тайной политической полиции.
Несмотря
на сложившиеся вокруг имени Бенкендорфа мифы, его считали человеком
достойнейшим, отважным, верным своему делу и своей семье. Бенкендорф на самом
деле был одним из самых лояльных следователей в деле декабристов. После суда он
помогал семье Волконского, насколько это было возможно. Оба служили государю и
отечеству — каждый в силу своего понимания этого служения.
Спустя
годы после декабрьского восстания их потомки породнились: внучка Бенкендорфа
вышла замуж за сына декабриста, Михаила Волконского. Имение Фалль в нынешней
Эстонии, ставшее родовым гнездом Волконских, до этого принадлежало
Бенкендорфам.
Кандидат
исторических наук Любовь Владимировна Завьялова рассказала о цифровых коллекциях
Президентской библиотеки, которыми можно воспользоваться на портале библиотеки.
В частности, там представлена большая цифровая коллекция, посвященная
декабрьскому восстанию.
О
некоторых эпизодах истории усадьбы Рылеевых в Батово рассказал историк, писатель,
архитектор, почетный житель Гатчинского района Александр Семочкин. Как удалось
установить, в 1799 году семья Рылеевых уже жила в деревне Батово. Усадьба была
небольшой, достаточно скромной. В 1818 году, закончив Петербургский кадетский
корпус, Рылеев вышел в отставку и женился. В 1824 году, после смерти матери,
Батово перешло к нему. Рылеев был одним из главных организаторов восстания
декабристов, за что был казнен в 1826 году. В 1827 году его вдова продала
имение Корфам, после чего оно перешло семье Набоковых.
Имя
Кондратия Рылеева овеяно мифами и легендами Рождественской земли. Александр
Семочкин вспомнил, в частности, ничем прежде не подтвержденную историю о
поединке Александра Пушкина и Кондратия Рылеева в имении Батово. Как считает
Семочкин, эта история действительно имела место: Рылееву удалось как-то задеть
вспыльчивого Пушкина.
На
факте дуэли настаивал Владимир Набоков, уже будучи в эмиграции и занимаясь
переводом на английский язык «Евгения Онегина», в тексте которого он нашел
достаточные тому доказательства. Отголоски этого поединка он разглядел и в
некоторых записях Пушкина. Как полагал Набоков, сосланный на юг Пушкин был
проездом в Выре в 1820 году. По его мнению, дуэль состоялась в Батово,
благополучно окончившись для обоих.
Тему
Батово продолжила библиотекарь Батовской сельской библиотеки Ольга Николаевна
Чечкина, рассказав о встречах, посвященных памяти восстания декабристов, и о
знаменитом «Рылеевском камне», на котором Рылеев любил сидеть, мечтая о
будущем.
В
рамках круглого стола выступила также заведующая отделом обслуживания
«Пушкинки» Любовь Николаевна Вавулина, которая рассказала о роли декабрьского
восстания в поэзии. О том, как декабрьский переворот отразился в живописи,
поведала главный библиотекарь читального зала Юлия Пешехонова.