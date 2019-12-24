Экологичный Новый год – это модно!

В первую очередь, начать новый год с изменения своих привычек в пользу уменьшения количества мусора. Сделать шаг к осознанному потреблению и раздельному сбору мусора – значит внести свой личный вклад в спасение нашей планеты и сбережению ее ресурсов. В этом году многие гатчинцы уже стали участниками интересных экологических проектов. Благодаря чему ряды сознательных горожан растут.

Предновогодний «ЭкоДвор» активисты движения «Раздельный сбор Гатчина» провели в сотрудничестве с организаторами и участниками проекта «Моя Среда». Праздник назывался «Экологичный Новый год». Благодаря Гатчинскому Дворцу молодежи, предоставившему помещение, праздник прошел масштабно. Было по-новогоднему весело, шумно.

У входа во Дворец молодежи гостей встречали и освобождали от вторсырья Дед Мороз и Снегурочка. Прямо у крыльца развернулся настоящий эко-двор с контейнерами для раздельного сбора мусора. Сказочные герои раздавали советы, как войти в новый год с новыми ценностями бережного отношения к планете. За праздник было собрано более 30 кг вторсырья - картон, ПЭТ, металл, белый ПЭТ, ТетраПак. А ребята из 1б класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского с учителем Еленой Анатольевной Рыбкиной собрали 10 кг батареек.

Авоська? Нет, эко-сумка!

На этом и других эко-праздниках всегда присутствуют эко-сумки. Что это такое? Старшее поколение скажет: привет из прошлого. Но только с глубоким современным подтекстом. Тряпичная сумка многоразового употребления вместо полиэтиленового пакета – не признак бедности, а показатель экологической грамотности ее обладателя.

Простые модели тканевых сумок шьют разного размера из старого постельного белья, одежды и кусков ткани, которые приносят дарители, ими пользуются сами для походов в магазин, дарят участникам эко-проектов и друзьям. Уже сотни горожан пользуются эко-сумками, заменившими тысячи пакетов, которые не попали на свалку.

Вместе делаем мир лучше!

Фестиваль «Экологичный Новый год» убеждал, что 2020-й год можно не только отметить, но и прожить без вреда для планеты. В ГДМ развернулось сразу несколько площадок с мастер-классами и презентациями эко-проектов по защите природы. Их провели выпускники обучающей программы «Моя среда». Она организована фондом «Русско-немецкий Центр встреч» и Ассоциацией российских тренеров «АРТА». Программа поддерживает ребят, которые хотели сделать экологическую обстановку в стране лучше, но не знали, как. На протяжении четырех месяцев 20 молодых людей с различных городов и поселков Северо-Запада России проходили обучение, а в Гатчине презентовали свои эко-проекты, которые уже претворили в жизнь, и таким образом вдохновили участников фестиваля на действия в экологическом направлении.

Например, гатчинец Глеб Рыбаков создал карту улучшений города Гатчины, где каждый житель мог внести свое предложение, и карту несанкционированных свалок Гатчинского района, которую опубликовал в газете, надеясь привлечь к проблеме внимание чиновников.

Как еще сократить количество мусора?

Участники праздника узнали, как перерабатывается вторсырье и во что превращается, обменялись книгами, попили чай и поиграли.

Совет от эко-активистов - не покупать в магазинах лишнее и ненужное, делать наряды, подарки и сувениры своими руками, давая новую жизнь старым вещам. Подходить к новогодним хлопотам творчески. Это весело и интересно!

- Подарки можно не упаковывать, - советует координатор движения «РазДельный Сбор Гатчина», эколог Елена Емельянова. - Если вы все-таки решили упаковать, то лучше в бумагу, что-то можно переработать. Еще лучше взять, например, старые подарочные пакеты. Во-первых, их несколько раз использовать можно. Во-вторых, можно из них сделать новую упаковку поменьше. Главное, как можно чаще использовать один и тот же материал.

Тут же все желающие могли познакомиться с червяками, способными переработать пищевые отходы и картонные лотки для яиц. Именно из них общими усилиями была сделана самая красивая новогодняя гирлянда. Это наглядный пример безотходного производства: не только красиво, но и экологично. Более того, эко может быть даже кормушка для птиц, если она будет полностью съедобная.

Эко-кормушка

- Для изготовления эко-кормушки потребуется два стакана корма для домашних птиц, полстакана муки и полстакана воды, где размешано две чайные ложки сахара, - рассказывает Дарья Огнева. - Все это смешать до такого состояния, чтобы можно было слепить диск. Проткнуть его трубочкой от коктейля. Потом все хорошенько высушить. Диск становится плотным, но не сильно. Птицы смогут легко выклевывать зерна. Трубочку вынуть, будет ровная дырочка, через которую можно продеть любой шнурок. Повесил диск на дерево, и новогоднее угощение готово. Птицы сыты, дети довольны, экологи рады.

Новогодние украшения - своими руками

Что касается украшения дома, то здесь действует то же правило - выбирать лучше материалы перерабатываемые. Елочные игрушки также лучше мастерить с детьми из подручных материалов.

На эко-празднике дети и взрослые трудились на мастер-классах и унесли с собой подсвечники, украшения на елку, снеговиков из носка, самодельные экологические открытки и календари, где на каждый месяц ставились личные задачи. Допустим, в августе обязуюсь начать разделять отходы и сдавать их в переработку, а в октябре - выключать воду, пока намыливаю руки.