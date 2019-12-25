Новогодняя ярмарка от фонда «Благо Дари»

Уникальная
благотворительная ярмарка вот уже третий раз собирает талантливых рукодельниц,
мастеров и предпринимателей Гатчины и района. На ярмарке были представлены
изделия ручной работы - текстильные и вязаные вещи, игровые и интерьерные
куклы, авторские украшения; подарочное мыло, натуральные продукты и многое
другое.
Ради чего затеяна эта
акция, напомнил руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов.
- Главное в этой ярмарке
— встреча горожан, возможность мастерам показать себя, возможность горожанам
пожертвовать свои средства не просто так, а приобретая для себя приятные
подарки к праздникам, - говорит Олег Геннадьевич. - Мы стараемся работать на
весь город, обозначая и озвучивая такие социальные проблемы, как, например,
бездомность. Также мы хотим дарить какую-то радость горожанам, которые готовы
помочь нуждающимся в этом людям.
- Для мастеров тоже важно
не просто что-то продать, а сделать это, понимая, что сотворенные их руками
вещи могут не только кому-то принести радость, но и помочь тем, кто в этом
особенно нуждается, - говорит волонтер фонда Ольга Гусева.
Как рассказала один из
организаторов акции, Светлана Гейленко, интерес мастеров к благотворительной
ярмарке фонда «Благо Дари» с каждым разом только возрастает.
- Из года в год
количество людей, участвующих в ярмарке, увеличивается, - говорит Светлана
Юрьевна. - В этом году у нас уже четырнадцать участников, причем на ярмарку
приезжают не только гатчинские мастера, но даже люди из Волховского района.
Больше стало приходить к нам и горожан за покупками.
Гатчинка Надежда Ветрова
представила на ярмарке украшения из поделочных камней.
- Ярмарка очень нравится
— хорошо организована, очень добрые отношения между участниками и гостями, -
говорит она. - И очень хорошо, что она благотворительная — во благо всех.
Наталья Карабанова приехала
на ярмарку из Санкт-Петербурга, привезя с собой очень симпатичные игрушки
ручной работы - собачек, ежиков «в тумане», игрушки для пальчикового театра.
Наталья — участница самых разных выставок от Питера до Владивостока, при этом,
по ее словам, всегда старается поддерживать подобные благотворительные проекты.
В благотворительной
ярмарке приняли активное участие и волонтеры фонда «Благо Дари». Так, свою
продукцию представили участники «Гатчинской Хурмы» Ольга и Эдуард Хохловы.
Напомним, «Хурма» - проект гатчинских рукодельниц, которые в свободное время
вяжут теплые вещи для подопечных фонда «Благо Дари», бездомных и малоимущих
людей.
Ольга Хохлова приготовила
для ярмарки теплые вязаные шапки, шарфы и снуды, причем часть шарфов связал ее
супруг, волонтер фонда Эдуард Хохлов. Эдуард провел на ярмарке несколько
мастер-классов по вязанию браслетов из паракорда — не только стильных, но и незаменимых
во время туристического похода, особенно в горах.
Сергей Ширин — тоже
волонтер фонда «Благо Дари». А еще он - предприниматель, который занимается
распространением качественных морепродуктов для жителей нашего региона. На
ярмарке он представил красную икру пяти видов рыб и печень трески. Каждому
покупателю он рассказывает о тех или иных особенностях своей продукции,
подтверждая это сертификатами качества.
Пришедших на ярмарку
гостей ждали беспроигрышная лотерея, мастерская Снегурочки по изготовлению
новогодних открыток, фотосессия с Дедом Морозом, мастер-классы по изготовлению
слаймов и плетению браслетов спасателя из паракорда. А еще - угощения,
розыгрыши, приятные сюрпризы и, конечно, атмосфера радости, праздника и
творчества.