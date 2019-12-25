Новогодняя ярмарка от фонда «Благо Дари»

Уникальная благотворительная ярмарка вот уже третий раз собирает талантливых рукодельниц, мастеров и предпринимателей Гатчины и района. На ярмарке были представлены изделия ручной работы - текстильные и вязаные вещи, игровые и интерьерные куклы, авторские украшения; подарочное мыло, натуральные продукты и многое другое.

Ради чего затеяна эта акция, напомнил руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов.

- Главное в этой ярмарке — встреча горожан, возможность мастерам показать себя, возможность горожанам пожертвовать свои средства не просто так, а приобретая для себя приятные подарки к праздникам, - говорит Олег Геннадьевич. - Мы стараемся работать на весь город, обозначая и озвучивая такие социальные проблемы, как, например, бездомность. Также мы хотим дарить какую-то радость горожанам, которые готовы помочь нуждающимся в этом людям.

- Для мастеров тоже важно не просто что-то продать, а сделать это, понимая, что сотворенные их руками вещи могут не только кому-то принести радость, но и помочь тем, кто в этом особенно нуждается, - говорит волонтер фонда Ольга Гусева.

Как рассказала один из организаторов акции, Светлана Гейленко, интерес мастеров к благотворительной ярмарке фонда «Благо Дари» с каждым разом только возрастает.

- Из года в год количество людей, участвующих в ярмарке, увеличивается, - говорит Светлана Юрьевна. - В этом году у нас уже четырнадцать участников, причем на ярмарку приезжают не только гатчинские мастера, но даже люди из Волховского района. Больше стало приходить к нам и горожан за покупками.

Гатчинка Надежда Ветрова представила на ярмарке украшения из поделочных камней.

- Ярмарка очень нравится — хорошо организована, очень добрые отношения между участниками и гостями, - говорит она. - И очень хорошо, что она благотворительная — во благо всех.

Наталья Карабанова приехала на ярмарку из Санкт-Петербурга, привезя с собой очень симпатичные игрушки ручной работы - собачек, ежиков «в тумане», игрушки для пальчикового театра. Наталья — участница самых разных выставок от Питера до Владивостока, при этом, по ее словам, всегда старается поддерживать подобные благотворительные проекты.

В благотворительной ярмарке приняли активное участие и волонтеры фонда «Благо Дари». Так, свою продукцию представили участники «Гатчинской Хурмы» Ольга и Эдуард Хохловы. Напомним, «Хурма» - проект гатчинских рукодельниц, которые в свободное время вяжут теплые вещи для подопечных фонда «Благо Дари», бездомных и малоимущих людей.

Ольга Хохлова приготовила для ярмарки теплые вязаные шапки, шарфы и снуды, причем часть шарфов связал ее супруг, волонтер фонда Эдуард Хохлов. Эдуард провел на ярмарке несколько мастер-классов по вязанию браслетов из паракорда — не только стильных, но и незаменимых во время туристического похода, особенно в горах.

Сергей Ширин — тоже волонтер фонда «Благо Дари». А еще он - предприниматель, который занимается распространением качественных морепродуктов для жителей нашего региона. На ярмарке он представил красную икру пяти видов рыб и печень трески. Каждому покупателю он рассказывает о тех или иных особенностях своей продукции, подтверждая это сертификатами качества.

Пришедших на ярмарку гостей ждали беспроигрышная лотерея, мастерская Снегурочки по изготовлению новогодних открыток, фотосессия с Дедом Морозом, мастер-классы по изготовлению слаймов и плетению браслетов спасателя из паракорда. А еще - угощения, розыгрыши, приятные сюрпризы и, конечно, атмосфера радости, праздника и творчества.



