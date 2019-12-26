«Краски Рождества»: 22 разных взгляда на зиму

Гатчинское товарищество художников объединяет в себе как профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников выставки – хорошо известные гатчинцам Вячеслав Данилов, Сергей Бекиш, Иван Радюкевич, Геннадий Садомовский, Евгений Меркушев и многие другие. Все они очень разные, но всех их объединяет одно — любовь к прекрасному и неутолимое желание отобразить его в своем творчестве.

Как и любое другое время года, зима предоставляет безграничные возможности для творчества как реалистичного, так и фантазийного или лирического. На выставке представлены зимние пейзажи, натюрморты, исторические зарисовки и абстрактные работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие рождественского чуда.

Председатель ГТХ Елена Федотова отметила, что выставка на этот раз получилась на редкость удачной и интересной — художники изрядно потрудились в уходящем году, представив в основном новые работы.

Приветствовавшая художников сотрудник «Пушкинки» Светлана Топорикова также отметила необычайную эмоциональную силу новой выставки, поблагодарив ее авторов за их творческое подвижничество и многолетнее сотрудничество с библиотекой.

Открытие выставки Гатчинского товарищества художников прошло в теплой и дружеской атмосфере. Своими музыкальными дарами гостей вернисажа порадовали участники гатчинского дуэта «Душевный разговор» Николай Григорьев и Евгений Логашов.

Выставка Гатчинского товарищества художников будет проходить в библиотеке им. А.С. Пушкина до конца января.



