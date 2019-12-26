«Краски Рождества»: 22 разных взгляда на зиму

Гатчинское товарищество художников объединяет в себе как профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников выставки – хорошо известные гатчинцам Вячеслав Данилов, Сергей Бекиш, Иван Радюкевич, Геннадий Садомовский, Евгений Меркушев и многие другие. Все они очень разные, но всех их объединяет одно — любовь к прекрасному и неутолимое желание отобразить его в своем творчестве.
Как
и любое другое время года, зима предоставляет безграничные возможности для
творчества как реалистичного, так и фантазийного или лирического. На выставке
представлены зимние пейзажи, натюрморты, исторические зарисовки и абстрактные
работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие
рождественского чуда.
Председатель
ГТХ Елена Федотова отметила, что выставка на этот раз получилась на редкость
удачной и интересной — художники изрядно потрудились в уходящем году,
представив в основном новые работы.
Приветствовавшая
художников сотрудник «Пушкинки» Светлана Топорикова также отметила необычайную
эмоциональную силу новой выставки, поблагодарив ее авторов за их творческое
подвижничество и многолетнее сотрудничество с библиотекой.
Открытие
выставки Гатчинского товарищества художников прошло в теплой и дружеской
атмосфере. Своими музыкальными дарами гостей вернисажа порадовали участники
гатчинского дуэта «Душевный разговор» Николай Григорьев и Евгений Логашов.
Выставка
Гатчинского товарищества художников будет проходить в библиотеке им. А.С.
Пушкина до конца января.