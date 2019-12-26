Медицина выходит в онлайн

В личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг можно будет посмотреть результаты анализов и других исследований, заключения врачей и направления в Бюро медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Врачам будут доступны данные из всех медицинских учреждений области – любые исследования, начиная от общего анализа крови, гистологических исследований и заканчивая 3D-изображениями с компьютерного томографа, а также данные об осмотрах, диагнозах, вакцинациях и назначенных лекарственных средствах.

Новая модель работы системы здравоохранения позволит жителям региона сэкономить время, максимально быстро попадая к нужным специалистам.

Для пациентов с онкологическими заболеваниями в 2020 году будут внедрены электронные направления на консультацию в Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Это позволит отслеживать, проведены ли все необходимые обследования пациента полностью и в срок, не терять время на повторную диагностику и быстрее начать комплексное лечение. Также внедрена система поддержки принятия врачебных решений, которая подсказывает врачам, как лучше лечить то или иное онкозаболевание. Взаимодействие с областным онкодиспансером уже наладили пилотные медучреждения – Волховская, Приозерская, Тихвинская и Всеволожская межрайонные больницы.