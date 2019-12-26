Медицина выходит в онлайн

В Ленинградской области началось внедрение новых цифровых сервисов для пациентов, до конца 2020 года они будут доступны во всех медучреждениях региона.
В
личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг можно будет посмотреть
результаты анализов и других исследований, заключения врачей и направления в
Бюро медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Врачам будут
доступны данные из всех медицинских учреждений области – любые исследования,
начиная от общего анализа крови, гистологических исследований и заканчивая
3D-изображениями с компьютерного томографа, а также данные об осмотрах,
диагнозах, вакцинациях и назначенных лекарственных средствах.
Новая
модель работы системы здравоохранения позволит жителям региона сэкономить
время, максимально быстро попадая к нужным специалистам.
Для
пациентов с онкологическими заболеваниями в 2020 году будут внедрены
электронные направления на консультацию в Ленинградский областной клинический
онкологический диспансер. Это позволит отслеживать, проведены ли все
необходимые обследования пациента полностью и в срок, не терять время на
повторную диагностику и быстрее начать комплексное лечение. Также внедрена
система поддержки принятия врачебных решений, которая подсказывает врачам, как
лучше лечить то или иное онкозаболевание. Взаимодействие с областным
онкодиспансером уже наладили пилотные медучреждения – Волховская, Приозерская,
Тихвинская и Всеволожская межрайонные больницы.
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