Медицина выходит в онлайн

Медицина выходит в онлайн

В Ленинградской области началось внедрение новых цифровых сервисов для пациентов, до конца 2020 года они будут доступны во всех медучреждениях региона.

Рубрики : Здравоохранение     26 Dec 2019

 В личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг можно будет посмотреть результаты анализов и других исследований, заключения врачей и направления в Бюро медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Врачам будут доступны данные из всех медицинских учреждений области – любые исследования, начиная от общего анализа крови, гистологических исследований и заканчивая 3D-изображениями с компьютерного томографа, а также данные об осмотрах, диагнозах, вакцинациях и назначенных лекарственных средствах.

Новая модель работы системы здравоохранения позволит жителям региона сэкономить время, максимально быстро попадая к нужным специалистам.

Для пациентов с онкологическими заболеваниями в 2020 году будут внедрены электронные направления на консультацию в Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Это позволит отслеживать, проведены ли все необходимые обследования пациента полностью и в срок, не терять время на повторную диагностику и быстрее начать комплексное лечение. Также внедрена система поддержки принятия врачебных решений, которая подсказывает врачам, как лучше лечить то или иное онкозаболевание. Взаимодействие с областным онкодиспансером уже наладили пилотные медучреждения – Волховская, Приозерская, Тихвинская и Всеволожская межрайонные больницы.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2019 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+