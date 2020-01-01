Модный прогноз от Людмилы Ивановой

В погоне за трендами мы
всегда оглядываемся на запад, однако знатоки моды предсказывают, что в
наступившем году ситуация кардинально поменяется в пользу русских дизайнеров.
Мода 2020 года обещает радовать разнообразными и иногда даже необычными
моделями.
Ознакомившись с модными
предложениями в открытых информационных источниках, можно сделать вывод, что
весенне-осенние коллекции (а в этом сезоне это подойдет и для зимы) радуют
своей комфортностью, лаконичностью, сдержанностью, минимализмом, натуральностью
и функциональностью, а роскошь и гламур отводят на второй план. Нежность и
женственность – это то, что сейчас на пике популярности.
Очень популярен среди
мировых, в том числе и российских дизайнеров, уличный стиль, который могут
позволить себе обычные люди. Этот стиль считается повседневным и стоит такая
одежда дешевле других дизайнерских вещей, в связи с тем, что она выпускается
большими партиями.
Предсказывают, что
актуальными в 2020 году будут легкие летящие образы, брючные костюмы ярких
расцветок. Популярный несколько лет назад бельевой стиль вернулся в обличии
различных платьев, блуз и пижамных комплектов. И вообще много шелка и кружев.
Также в тренде будут юбки и платья длиною до середины голени и до щиколотки.
Если в прошлом на пике
популярности были каноны 1980-х годов, то в этом году в мир моды стремительно
ворвались
1970-е годы. Удобные,
комфортные костюмы, которые сложно разделить на мужские и женские, могут стать
изюминкой любого гардероба. Дизайнеры осовременили силуэты тех времен, сделав
главный акцент на комфорт. Это расклешенные жилеты и брюки, водолазки, вельвет.
В России неотъемлемый
атрибут моды 2020 года, по-прежнему, – облегающие джинсы скинни, которые
отлично сочетаются с яркими трикотажными толстовками-свитшотами. Неважно, какую
модель джинсов вы выберете в этом сезоне, главное, чтоб они были темно-синего
цвета. Летом же будут популярны джинсы светлых тонов.
Другие дизайнеры
предлагают сделать выбор в пользу прямых или даже объемных брюк, заправленных в
современные, заканчивающиеся под коленом сапоги-трубы.
В 2020 году возвращается
в моду и все то, что было актуально в 1990-х годах, то есть совместимое с
несовместимым. Не теряет своей популярности любая джинсовая и кожаная одежда,
без ограничений: миди юбки и платья, длиною до щиколотки, брючные костюмы,
опять-таки брюки-клеш, платья-рубашки.
Что касается цветовой
гаммы, то главным фаворитом грядущего сезона признан неоновый мятный. Но не
только. Одним из лидеров сезона является желтый, а точнее, его оттенки: золотая
осина, куркума, лимон. Будут востребованы лазурные и яркие тона голубой
палитры, экспрессивный фиолетовый, а также серо-зеленый шалфей, металлик,
кораллово-розовый, алое пламя.
У
нас моды нет?
Как разобраться в этом
многообразии? Заслуженный работник культуры России, руководитель театра костюма
«Катюша» Людмила Иванова сделала свой модный прогноз на 2020 год.
- Почему я говорю, что
моды нет? Сейчас так много информации поступает из Интернета и такое
многообразие во всем, что сосредоточиться на чем-то конкретном трудно. Моду нам
всегда диктует Европа - ничего не поделаешь. Не зря у нас в стране говорят:
евромода, евроремонт, евростандарт. Мы все равно идем от Европы. А у них задачи
несколько иные. Если у нашего художника на первом месте всегда стояла задача
показать какую-то интригу, идею, то там все делается только для того, чтобы
продать. При этом, нужно отдать должное, что они талантливы – это бесспорно!
Они диктуют нам
направление в моде, цветовую гамму. Причем, их больше интересует та часть
населения, которая может купить это. Общество сейчас разбилось на части. Деньги
играют главную роль и для тех, кто придумывает и шьет, и для тех, кто
предлагает, и для тех, кто покупает. У молодежи нет денег, чтобы купить
настоящего Пако Рабана. Но они схватят какую-то идею и быстро распространят
моду, оставаясь в своих любимых брюках и куртках. Или, чтобы одеваться модно,
купят китайские «произведения».
Можно сказать, что сейчас
нет единой моды. А есть мода по номинациям. Молодежная мода, мода шоу, мода
богатых… И мы, Россия, в этом больше других замешаны, потому что до нас дольше
других доходят модные тенденции. К примеру, придумали пудровую бледную моду.
Сколько она длится? Два года, а у нас только-только началась. Теперь «пудра» в
прошлом, давай – другое. Они уже придумали другую цветовую гамму – ярко-желтую.
Пока только в бутиках можно увидеть ярко-желтый цвет, который режет глаза.
Модные
перемены 2020 года
- Существует
закономерность. Если было очень короткое и голое, то следующая мода будет
длинное и более теплое. Носили курточки до бедра, а сейчас длинное пальто. На
следующий год брюки будут не дудочки, зауженные к низу, а клеш. То есть
диаметрально противоположное. Сейчас в моде платья и юбки прозрачные, различная
сетка. Когда это все будет сшито и куплено, начнется обратный процесс.
В моде длинное, толстое
пальто. И я очень рада за женщин. В летней одежде – прозрачное, желтое. К
прогрессивной молодежи эти модные тенденции приходят быстро. Сразу появится в
Интернете, а вот носить на себе еще через год будут. У нас в Гатчине это будет
еще через год.
Модная
революция
- Мне нравится, что
сейчас происходит какая-то небольшая революция с изменениями в лучшую,
эстетическую, сторону. Не просто люди стали лучше одеваться, но и стремления
пошли высокие. Видимо, выросла денежная масса у людей, и культуре стали больше
уделять внимание. Стали шить прекрасные театральные костюмы, костюмы для
самодеятельных коллективов. А вот сошедший с ума шоу-бизнес преследует цель не
столько моду показать, сколько себя раздеть и показать.
Но есть и другие
направления, которые определяет, как ни странно, дресс-код. Какие у нас
красавицы стюардессы. У каждой компании свой цвет, свой стиль. Во многих школах
стали соблюдать дресс-код и ученики, и учителя. Я очень рада, что у нас есть
умная, талантливая молодежь, за которой готовы идти люди. Это волонтеры и
добровольцы - хорошие ребята, и они тоже модники. Шорты, кепочки, футболки -
единство и проявление индивидуальности. Это тоже очень красиво и современно. А
сколько людей пошло в общественные организации, где есть исторические костюмы –
они несут культуру. И это тоже определяет другую молодежь.
Посмотри
на себя в зеркало!
- Я часто говорю, что для
человека главное не мода, а стиль. Стиль начинается с того, какой ты. Брюнетка
или блондинка, высокая или низкая, полная или худенькая, можешь носить высокий
каблук или нет, можешь носить юбку-карандаш, или тебе это нельзя. Например, приходит
мода на расклешенные брюки, а ты, глядя на себя, понимаешь, что это носить не
можешь. Тогда для тебя остаются классические брюки. В это время в моду приходит
желтый цвет. Как подчеркнуть, что ты на модной волне? Ты можешь надеть желтый
свитер и классические брюки, которые всегда надо иметь, какая бы мода ни была.
Или купить себе желтые перчатки, сумку, желтый шарф-палантин. Надеть из
перечисленного что-то одно желтое, и ты в своем обычном пальто и классических
брюках будешь неотразима.