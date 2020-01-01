Модный прогноз от Людмилы Ивановой

В погоне за трендами мы всегда оглядываемся на запад, однако знатоки моды предсказывают, что в наступившем году ситуация кардинально поменяется в пользу русских дизайнеров. Мода 2020 года обещает радовать разнообразными и иногда даже необычными моделями.

Ознакомившись с модными предложениями в открытых информационных источниках, можно сделать вывод, что весенне-осенние коллекции (а в этом сезоне это подойдет и для зимы) радуют своей комфортностью, лаконичностью, сдержанностью, минимализмом, натуральностью и функциональностью, а роскошь и гламур отводят на второй план. Нежность и женственность – это то, что сейчас на пике популярности.

Очень популярен среди мировых, в том числе и российских дизайнеров, уличный стиль, который могут позволить себе обычные люди. Этот стиль считается повседневным и стоит такая одежда дешевле других дизайнерских вещей, в связи с тем, что она выпускается большими партиями.

Предсказывают, что актуальными в 2020 году будут легкие летящие образы, брючные костюмы ярких расцветок. Популярный несколько лет назад бельевой стиль вернулся в обличии различных платьев, блуз и пижамных комплектов. И вообще много шелка и кружев. Также в тренде будут юбки и платья длиною до середины голени и до щиколотки.

Если в прошлом на пике популярности были каноны 1980-х годов, то в этом году в мир моды стремительно ворвались

1970-е годы. Удобные, комфортные костюмы, которые сложно разделить на мужские и женские, могут стать изюминкой любого гардероба. Дизайнеры осовременили силуэты тех времен, сделав главный акцент на комфорт. Это расклешенные жилеты и брюки, водолазки, вельвет.

В России неотъемлемый атрибут моды 2020 года, по-прежнему, – облегающие джинсы скинни, которые отлично сочетаются с яркими трикотажными толстовками-свитшотами. Неважно, какую модель джинсов вы выберете в этом сезоне, главное, чтоб они были темно-синего цвета. Летом же будут популярны джинсы светлых тонов.

Другие дизайнеры предлагают сделать выбор в пользу прямых или даже объемных брюк, заправленных в современные, заканчивающиеся под коленом сапоги-трубы.

В 2020 году возвращается в моду и все то, что было актуально в 1990-х годах, то есть совместимое с несовместимым. Не теряет своей популярности любая джинсовая и кожаная одежда, без ограничений: миди юбки и платья, длиною до щиколотки, брючные костюмы, опять-таки брюки-клеш, платья-рубашки.

Что касается цветовой гаммы, то главным фаворитом грядущего сезона признан неоновый мятный. Но не только. Одним из лидеров сезона является желтый, а точнее, его оттенки: золотая осина, куркума, лимон. Будут востребованы лазурные и яркие тона голубой палитры, экспрессивный фиолетовый, а также серо-зеленый шалфей, металлик, кораллово-розовый, алое пламя.

У нас моды нет?

Как разобраться в этом многообразии? Заслуженный работник культуры России, руководитель театра костюма «Катюша» Людмила Иванова сделала свой модный прогноз на 2020 год.

- Почему я говорю, что моды нет? Сейчас так много информации поступает из Интернета и такое многообразие во всем, что сосредоточиться на чем-то конкретном трудно. Моду нам всегда диктует Европа - ничего не поделаешь. Не зря у нас в стране говорят: евромода, евроремонт, евростандарт. Мы все равно идем от Европы. А у них задачи несколько иные. Если у нашего художника на первом месте всегда стояла задача показать какую-то интригу, идею, то там все делается только для того, чтобы продать. При этом, нужно отдать должное, что они талантливы – это бесспорно!

Они диктуют нам направление в моде, цветовую гамму. Причем, их больше интересует та часть населения, которая может купить это. Общество сейчас разбилось на части. Деньги играют главную роль и для тех, кто придумывает и шьет, и для тех, кто предлагает, и для тех, кто покупает. У молодежи нет денег, чтобы купить настоящего Пако Рабана. Но они схватят какую-то идею и быстро распространят моду, оставаясь в своих любимых брюках и куртках. Или, чтобы одеваться модно, купят китайские «произведения».

Можно сказать, что сейчас нет единой моды. А есть мода по номинациям. Молодежная мода, мода шоу, мода богатых… И мы, Россия, в этом больше других замешаны, потому что до нас дольше других доходят модные тенденции. К примеру, придумали пудровую бледную моду. Сколько она длится? Два года, а у нас только-только началась. Теперь «пудра» в прошлом, давай – другое. Они уже придумали другую цветовую гамму – ярко-желтую. Пока только в бутиках можно увидеть ярко-желтый цвет, который режет глаза.

Модные перемены 2020 года

- Существует закономерность. Если было очень короткое и голое, то следующая мода будет длинное и более теплое. Носили курточки до бедра, а сейчас длинное пальто. На следующий год брюки будут не дудочки, зауженные к низу, а клеш. То есть диаметрально противоположное. Сейчас в моде платья и юбки прозрачные, различная сетка. Когда это все будет сшито и куплено, начнется обратный процесс.

В моде длинное, толстое пальто. И я очень рада за женщин. В летней одежде – прозрачное, желтое. К прогрессивной молодежи эти модные тенденции приходят быстро. Сразу появится в Интернете, а вот носить на себе еще через год будут. У нас в Гатчине это будет еще через год.

Модная революция

- Мне нравится, что сейчас происходит какая-то небольшая революция с изменениями в лучшую, эстетическую, сторону. Не просто люди стали лучше одеваться, но и стремления пошли высокие. Видимо, выросла денежная масса у людей, и культуре стали больше уделять внимание. Стали шить прекрасные театральные костюмы, костюмы для самодеятельных коллективов. А вот сошедший с ума шоу-бизнес преследует цель не столько моду показать, сколько себя раздеть и показать.

Но есть и другие направления, которые определяет, как ни странно, дресс-код. Какие у нас красавицы стюардессы. У каждой компании свой цвет, свой стиль. Во многих школах стали соблюдать дресс-код и ученики, и учителя. Я очень рада, что у нас есть умная, талантливая молодежь, за которой готовы идти люди. Это волонтеры и добровольцы - хорошие ребята, и они тоже модники. Шорты, кепочки, футболки - единство и проявление индивидуальности. Это тоже очень красиво и современно. А сколько людей пошло в общественные организации, где есть исторические костюмы – они несут культуру. И это тоже определяет другую молодежь.

Посмотри на себя в зеркало!

- Я часто говорю, что для человека главное не мода, а стиль. Стиль начинается с того, какой ты. Брюнетка или блондинка, высокая или низкая, полная или худенькая, можешь носить высокий каблук или нет, можешь носить юбку-карандаш, или тебе это нельзя. Например, приходит мода на расклешенные брюки, а ты, глядя на себя, понимаешь, что это носить не можешь. Тогда для тебя остаются классические брюки. В это время в моду приходит желтый цвет. Как подчеркнуть, что ты на модной волне? Ты можешь надеть желтый свитер и классические брюки, которые всегда надо иметь, какая бы мода ни была. Или купить себе желтые перчатки, сумку, желтый шарф-палантин. Надеть из перечисленного что-то одно желтое, и ты в своем обычном пальто и классических брюках будешь неотразима.



