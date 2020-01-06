Снежный ком

После встречи Нового года
и пары-тройки дней, проведенных вместе со всем семейством, а то и с родственниками,
которые «подъехали» в канун Рождества, мы обнаруживаем в себе ощущение
загнанного существа, которое хочет одного: чтобы наконец-то «все куда-нибудь
испарились» и наступил блаженный период исполнения желаний только одного
«субъекта» – собственных.
Как провести новогодние
выходные плодотворно и при этом сохранить хорошие отношения с близкими, родней
и соседями? Поскольку психологи – тоже люди, а значит, сталкивались со всем
этим ворохом проблем, то и способов для их решения нашли много.
Ёлка уже поставлена
(после долгих обсуждений); правда, вопрос о том, кто её будет выносить, когда
она начнёт осыпаться, или разбирать, когда местный питомец начнет использовать
её как колышек для туалета, остаётся открытым. График посещения тёщи, зятя,
свекрови и свёкра тоже, вроде как обсудили. Остаётся главное – прожить под
одной крышей больше недели и при этом не устроить скандалов и семейных
разборок. Задача – вселенская, но решаемая.
Для начала её решения
нужно понимать, что усталость и напряжение, накопившиеся к концу года, – не
только «ваше богатство». Таким же запасом «тротила» обладают и ваш муж, и даже
ваши дети. Поэтому, если вы уже знаете, какие темы могут провоцировать
взрывоопасную ситуацию, старайтесь их избегать. Если же не уследили и её начали
в ваше отсутствие (к примеру, когда вы крошили очередную партию салата на
кухне), то срочно её «гасите»... Ну, пригласите к себе в помощники на кухню одного из спорщиков – пусть порежет
хлеб или продегустирует этот самый салат.
Психологи предостерегают:
главная причина ссор в праздники в том, что вы проводите слишком много времени
вместе и, конечно, собираетесь за одним столом с теми, с кем в обычные дни
встречаетесь крайне редко. И если вам кажется, что это идеальный момент, чтобы
разобраться с проблемами, которые вами игнорировались или замалчивались, то вы
неправы.
Праздничные выходные – и
без того стрессовое времяпровождение, так зачем их усугублять разборками? Вас
что-то раздражает в муже (жене), детях? Но раньше-то вы это терпели? Отложите
обсуждение до более спокойных времён, когда не будет над вами висеть
«праздничная тяжесть». И потом, учитывайте именно «особый момент»: участников
разборок будет больше, чем обычно, плюс наличие свободного времени у всех – так
что обсуждение одной проблемы потянет за собой следующую, ссора покатится, как
снежный ком, приобретет гигантские размеры, хотя начаться может с какого-то
незначительного повода.
Вы снова все вместе за
столом? Нужно о чём-то говорить? Провожая старый год, много думали о том, что
ждёт впереди, говорили много пожеланий. Новый год уже наступил – попробуйте
поблагодарить ушедший. Ведь у каждого из нас за прошедшие 365 дней случилось
много хорошего. Дайте каждому члену семьи возможность перечислить все хорошее,
что было в этом году. Все то, за что он благодарен, и вы с удивлением
обнаружите, что в году не только было очень много хорошего, но и что большая
часть этого хорошего связана вот с этими людьми, с которыми вы проводите
праздники. Вы же совсем не зря любите друг друга. Говорите об этом вслух, и тогда
все, что вас друг в друге раздражает, отойдет на второй план.
Вы наверняка уже давно
заметили, что ссорятся люди иногда просто от скуки. Поели, попили, телевизор
посмотрели, анекдоты потравили, соседей и сослуживцев обсудили, новостями
обменялись – что дальше? Обилие свободного времени дезорганизует.
Психологи советуют: в
праздники нужно заниматься только приятным. В составлении списка приятных дел
должна поучаствовать вся семья, пусть все выскажутся. Заранее договоритесь, что
никто никого не будет осуждать за «стыдные» желания. Так что, если вам давно
хотелось в дельфинарий, а вашему мужу – кататься на ватрушке, осуществите свои
мечты. Это намного конструктивнее и полезнее для психики, чем сидеть дома и в
очередной раз обсуждать, кто должен выносить мусор или мыть посуду.
Если думаете, что
алкоголь поможет избегать скуки, то ошибаетесь. Он провоцирует химические
изменения в нашем мозге, из-за чего мы сначала чувствуем себя свободно и
расслабленно, но эти изменения не дают нам трезво смотреть на многие вещи. В
состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших
поступков и слов. А наша неосмотрительность может привести к бурной реакции со
стороны людей, от которых мы ничего подобного не ждем. Если вы понимаете, что
напряжение за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в
пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.
Больная тема – подарки,
которых мы не дождались или те, которые не оправдали наших ожиданий. Способ
реагирования на них – один: «Спасибо, именно об этом (о таком) я и мечтал (а)».
Не забудьте, что на вас смотрят дети – вежливости нужно учить на личном
примере. И если уж вам совсем невмоготу видеть «презент», подумайте о том, кому
можно его передарить.
Думаете, что тихий час остался
только в детском саду? Ошибаетесь. Если последние дни выбили вас из колеи,
заставили волноваться и потребовали напряжения всех, даже ресурсных, сил, то,
скорее всего, вы будете мрачны и раздражительны. Дело в том, что когда вы
недосыпаете, область мозга, отвечающая за контроль над эмоциями, становится
гиперактивной, в то время как другая часть – ответственная за логику и принятие
решений, выключается. Что мы приобретаем? Минимум управляемости, максимум
эмоциональности, и можем взрываться из-за любой мелочи. Попробуйте найти время,
чтобы ненадолго прилечь в течение дня.
Новый год и Рождество –
не только для наших мечтаний, но и период обостренных переживаний об ушедшем
времени, невыполненных, нереализованных проектах и планах, когда любая мелочь
воспринимается нами как гигантская проблема. Оказывается, многие из нас
чувствуют себя подавленными в праздники из-за навязываемой обществом
необходимости быть веселыми и счастливыми в праздничные дни.
Почему бы не начать
именно в эти праздники ставить ваши интересы на первое место… или хотя бы на
второе, чтобы вернуть себе рождественскую радость. В конце концов, такой подход
помогает чувствовать себя более «свободными и независимыми»...
Психологи-практики
советуют быть терпеливыми и внимательными к людям, которые нас окружают. Если
вы чувствуете себя подавленным или испытываете тревогу, постарайтесь
позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи. Возможно, реализованная
забота поможет вам думать о себе лучше.