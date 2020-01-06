Снежный ком

После встречи Нового года и пары-тройки дней, проведенных вместе со всем семейством, а то и с родственниками, которые «подъехали» в канун Рождества, мы обнаруживаем в себе ощущение загнанного существа, которое хочет одного: чтобы наконец-то «все куда-нибудь испарились» и наступил блаженный период исполнения желаний только одного «субъекта» – собственных.

Как провести новогодние выходные плодотворно и при этом сохранить хорошие отношения с близкими, родней и соседями? Поскольку психологи – тоже люди, а значит, сталкивались со всем этим ворохом проблем, то и способов для их решения нашли много.

Ёлка уже поставлена (после долгих обсуждений); правда, вопрос о том, кто её будет выносить, когда она начнёт осыпаться, или разбирать, когда местный питомец начнет использовать её как колышек для туалета, остаётся открытым. График посещения тёщи, зятя, свекрови и свёкра тоже, вроде как обсудили. Остаётся главное – прожить под одной крышей больше недели и при этом не устроить скандалов и семейных разборок. Задача – вселенская, но решаемая.

Для начала её решения нужно понимать, что усталость и напряжение, накопившиеся к концу года, – не только «ваше богатство». Таким же запасом «тротила» обладают и ваш муж, и даже ваши дети. Поэтому, если вы уже знаете, какие темы могут провоцировать взрывоопасную ситуацию, старайтесь их избегать. Если же не уследили и её начали в ваше отсутствие (к примеру, когда вы крошили очередную партию салата на кухне), то срочно её «гасите»... Ну, пригласите к себе в помощники на кухню одного из спорщиков – пусть порежет хлеб или продегустирует этот самый салат.

Психологи предостерегают: главная причина ссор в праздники в том, что вы проводите слишком много времени вместе и, конечно, собираетесь за одним столом с теми, с кем в обычные дни встречаетесь крайне редко. И если вам кажется, что это идеальный момент, чтобы разобраться с проблемами, которые вами игнорировались или замалчивались, то вы неправы.

Праздничные выходные – и без того стрессовое времяпровождение, так зачем их усугублять разборками? Вас что-то раздражает в муже (жене), детях? Но раньше-то вы это терпели? Отложите обсуждение до более спокойных времён, когда не будет над вами висеть «праздничная тяжесть». И потом, учитывайте именно «особый момент»: участников разборок будет больше, чем обычно, плюс наличие свободного времени у всех – так что обсуждение одной проблемы потянет за собой следующую, ссора покатится, как снежный ком, приобретет гигантские размеры, хотя начаться может с какого-то незначительного повода.

Вы снова все вместе за столом? Нужно о чём-то говорить? Провожая старый год, много думали о том, что ждёт впереди, говорили много пожеланий. Новый год уже наступил – попробуйте поблагодарить ушедший. Ведь у каждого из нас за прошедшие 365 дней случилось много хорошего. Дайте каждому члену семьи возможность перечислить все хорошее, что было в этом году. Все то, за что он благодарен, и вы с удивлением обнаружите, что в году не только было очень много хорошего, но и что большая часть этого хорошего связана вот с этими людьми, с которыми вы проводите праздники. Вы же совсем не зря любите друг друга. Говорите об этом вслух, и тогда все, что вас друг в друге раздражает, отойдет на второй план.

Вы наверняка уже давно заметили, что ссорятся люди иногда просто от скуки. Поели, попили, телевизор посмотрели, анекдоты потравили, соседей и сослуживцев обсудили, новостями обменялись – что дальше? Обилие свободного времени дезорганизует.

Психологи советуют: в праздники нужно заниматься только приятным. В составлении списка приятных дел должна поучаствовать вся семья, пусть все выскажутся. Заранее договоритесь, что никто никого не будет осуждать за «стыдные» желания. Так что, если вам давно хотелось в дельфинарий, а вашему мужу – кататься на ватрушке, осуществите свои мечты. Это намного конструктивнее и полезнее для психики, чем сидеть дома и в очередной раз обсуждать, кто должен выносить мусор или мыть посуду.

Если думаете, что алкоголь поможет избегать скуки, то ошибаетесь. Он провоцирует химические изменения в нашем мозге, из-за чего мы сначала чувствуем себя свободно и расслабленно, но эти изменения не дают нам трезво смотреть на многие вещи. В состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших поступков и слов. А наша неосмотрительность может привести к бурной реакции со стороны людей, от которых мы ничего подобного не ждем. Если вы понимаете, что напряжение за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.

Больная тема – подарки, которых мы не дождались или те, которые не оправдали наших ожиданий. Способ реагирования на них – один: «Спасибо, именно об этом (о таком) я и мечтал (а)». Не забудьте, что на вас смотрят дети – вежливости нужно учить на личном примере. И если уж вам совсем невмоготу видеть «презент», подумайте о том, кому можно его передарить.

Думаете, что тихий час остался только в детском саду? Ошибаетесь. Если последние дни выбили вас из колеи, заставили волноваться и потребовали напряжения всех, даже ресурсных, сил, то, скорее всего, вы будете мрачны и раздражительны. Дело в том, что когда вы недосыпаете, область мозга, отвечающая за контроль над эмоциями, становится гиперактивной, в то время как другая часть – ответственная за логику и принятие решений, выключается. Что мы приобретаем? Минимум управляемости, максимум эмоциональности, и можем взрываться из-за любой мелочи. Попробуйте найти время, чтобы ненадолго прилечь в течение дня.

Новый год и Рождество – не только для наших мечтаний, но и период обостренных переживаний об ушедшем времени, невыполненных, нереализованных проектах и планах, когда любая мелочь воспринимается нами как гигантская проблема. Оказывается, многие из нас чувствуют себя подавленными в праздники из-за навязываемой обществом необходимости быть веселыми и счастливыми в праздничные дни.

Почему бы не начать именно в эти праздники ставить ваши интересы на первое место… или хотя бы на второе, чтобы вернуть себе рождественскую радость. В конце концов, такой подход помогает чувствовать себя более «свободными и независимыми»...

Психологи-практики советуют быть терпеливыми и внимательными к людям, которые нас окружают. Если вы чувствуете себя подавленным или испытываете тревогу, постарайтесь позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи. Возможно, реализованная забота поможет вам думать о себе лучше.



