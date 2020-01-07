Защитим наших детей!

Конкурс проходил в рамках проекта «Ленинградская область - Территория БезОпасности», реализуемого Ленинградской областной молодежной общественной организацией содействия развитию и становлению молодёжи Центр молодёжных инициатив совместно с экспертной общественной организацией «Центр студенческих инициатив Северо-Запад».

Проект направлен на профилактику социально опасных форм поведения граждан, обеспечение безопасности детей и молодёжи.

Реальное положение таково, что через медиа контент, средства массовой информации, не побоюсь этого слова, врагами активно ведутся эксперименты по слому базовых инстинктов самосохранения молодёжи и детей: где-то продолжаются колумбайн сообщества, где-то группы смерти по типу «синий кит», где-то ведётся популяризация арестантского образа жизни – АУЕ, аппробируются новые методы. Взрослые не готовы обезопасить себя и детей от информационных угроз, которые несёт в себе киберпространство. Об этом говорят педагоги, психологи, юристы, те, кто на практике сталкивается с данной проблемой.

С целью информирования населения Ленинградской области, разъяснения сути происходящих процессов в современной информационной среде создано три уникальных профилактических информационно-просветительских фильма:

2017 год – «Территория БезОпасности». Фильм затрагивает один из крайне острых социальных вопросов, связанных с "погружением" современной молодежи в интернет-пространство. Разъясняются понятия «кибероружие», «мягкая сила», «клиповое мышление».

2018 год – «Отцы и Дети. Территория БезОпасности». Фильм описывает ключевые вопросы взаимодействия поколений в условиях информационного общества, и защиты от перманентной киберагрессии.

2019 год – «Общественная грамотность в киберсреде». Фильм разъясняет понятие «сетевые революции». Рассматриваются новые черты сетевых революций с технологической и культурно-психологической точек зрения, а также фильм о проекте "Ленинградская область - Территория БезОпасности - 2019".

В помощь учителям и родителям разработаны методические рекомендации по основам кибербезопасности для проведения занятий с учащейся молодёжью, и интерактивный методический комплекс «Азбука Кибербезопасности» с описанием основных понятий, а также викториной, для закрепления теоретической части по каждому понятию. Все информационно-просветительские фильмы и методические материалы размещены на открытой платформе киберстандарт.рф

С угрозами, идущими сейчас, от информационной войне мы можем справиться только вместе: требуется включение детей и взрослых, власти и общественности. Нам необходимо сообща выстраивать сообщество по защите от негативного воздействия извне в каждом городе, районе. Важно организовать общественную кибероборону.

Мы обращаемся к родителям, педагогам, молодёжи, широкой общественности с предложениями внимательно изучить проблематику, освещенную в фильмах подготовленных авторами проекта "Ленинградская область-Территория БезОпасности" и активно включиться в борьбу за здоровье и жизнь наших детей.

Общественная палата Ленинградской области