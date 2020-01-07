Защитим наших детей!

Конкурс проходил в рамках проекта «Ленинградская
область - Территория БезОпасности», реализуемого Ленинградской областной
молодежной общественной организацией содействия развитию и становлению молодёжи
Центр молодёжных инициатив совместно с экспертной общественной организацией «Центр
студенческих инициатив Северо-Запад».
Проект
направлен на профилактику социально опасных форм поведения граждан, обеспечение
безопасности детей и молодёжи.
Реальное положение
таково, что через медиа контент, средства массовой информации, не побоюсь этого
слова, врагами активно ведутся эксперименты по слому базовых инстинктов
самосохранения молодёжи и детей: где-то продолжаются колумбайн сообщества,
где-то группы смерти по типу «синий кит», где-то ведётся популяризация
арестантского образа жизни – АУЕ, аппробируются новые методы. Взрослые не готовы обезопасить себя и детей от
информационных угроз, которые несёт в себе киберпространство. Об этом говорят
педагоги, психологи, юристы, те, кто на практике сталкивается с данной
проблемой.
С целью информирования населения
Ленинградской области, разъяснения сути происходящих процессов в современной
информационной среде создано три уникальных профилактических
информационно-просветительских фильма:
2017 год – «Территория БезОпасности». Фильм затрагивает один из крайне
острых социальных вопросов, связанных с "погружением" современной
молодежи в интернет-пространство. Разъясняются понятия «кибероружие», «мягкая
сила», «клиповое мышление».
2018 год – «Отцы и Дети. Территория БезОпасности». Фильм
описывает ключевые вопросы взаимодействия поколений в условиях информационного
общества, и защиты от перманентной киберагрессии.
2019 год – «Общественная грамотность в киберсреде». Фильм
разъясняет понятие «сетевые революции». Рассматриваются новые черты сетевых
революций с технологической и культурно-психологической точек зрения, а также
фильм о проекте "Ленинградская область - Территория БезОпасности -
2019".
В помощь учителям и родителям разработаны
методические рекомендации по основам кибербезопасности для проведения занятий с
учащейся молодёжью, и интерактивный методический
комплекс «Азбука Кибербезопасности» с описанием основных понятий, а также викториной, для закрепления
теоретической части по каждому понятию. Все информационно-просветительские
фильмы и методические материалы размещены на открытой платформе киберстандарт.рф
С угрозами,
идущими сейчас, от информационной войне мы можем справиться только вместе:
требуется включение детей и взрослых, власти и общественности. Нам необходимо
сообща выстраивать сообщество по защите от негативного воздействия извне в
каждом городе, районе. Важно организовать общественную кибероборону.
Мы
обращаемся к родителям, педагогам, молодёжи, широкой общественности с
предложениями внимательно изучить проблематику, освещенную в фильмах
подготовленных авторами проекта "Ленинградская область-Территория БезОпасности"
и активно включиться в борьбу за здоровье и жизнь наших детей.
Общественная палата Ленинградской области