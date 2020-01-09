Ирина Беззубенко – победитель конкурса инноваций

В конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели среднего профессионального образования, работники органов управления образованием Российской Федерации из 46 регионов. Всего на конкурс поступило 593 работы.

Конкурс еще раз продемонстрировал свою востребованность, дал шанс участникам представить свои педагогические идеи коллегам, педагогам всей страны. Каждый участник показал свое профессиональное мастерство, поделился опытом, инновационными методами организации педагогической работы, уникальными методическими находками и наработками.

В число победителей конкурса вошла заведующая детского сада №51 города Гатчины Ирина Михайловна Беззубенко. Церемония награждения состоится в феврале в Государственной Думе Российской Федерации.