Рождественские колядки в Кобралово

Очень шумная компания ряженых шла по улицам посёлка. Каждого встречного одаривали колядочной песней, поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего в новом году. Для многих ребят такое времяпровождение было в новинку. Но теперь каждый участник знает для чего ходят колядочники. Они несли в каждый дом добро, каждый дом осветили Рождественской Звездой - символом Рождества Христова. Перед тем как начинать петь коляды, нужно обязательно спросить у хозяев дома, можно ли сделать это. И только после утвердительного ответа начиналось пение.

Хозяева благодарили ряженых детишек угощениями. Много вкусностей принесли кобраловские дети после такого необычного похода. Даже съесть все сразу не смогли, поэтому каждый еще принес домой рождественский подарочек со сладостями и фруктами. И все это благодаря организаторам гуляний - Анастасии Алексеевне Черняевой и Октябрине Руслановне Умняковой.