Семьи с детьми получат больше поддержки

В 2020 году многодетным семьям и многодетным приемным семьям будет предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 10 процентов стоимости проезда.

Также для многодетных семей установлен единый критерий нуждаемости — 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; денежной выплаты на подготовку к новому учебному году, а также право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте детей школьного возраста из многодетных семей.