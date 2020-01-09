Семьи с детьми получат больше поддержки

Семьи с детьми получат больше поддержки

В новом году повышается размер единовременных выплат на рождение детей: на первого ребенка – 33 тысячи, второго – 44, и третьего – 55 тысяч рублей (до этого – 30 тыс. при рождении ребенка, независимо от очередности его рождения).

Рубрики : Общество     09 Jan 2020

В 2020 году многодетным семьям и многодетным приемным семьям будет предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 10 процентов стоимости проезда.

Также для многодетных семей установлен единый критерий нуждаемости — 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; денежной выплаты на подготовку к новому учебному году, а также право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте детей школьного возраста из многодетных семей.

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