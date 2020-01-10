«Аэропарк»: площадка для экстремалов

Проект «Аэропарк» предполагает создание нового общественного пространства в микрорайоне Аэродром между улицей Генерала Кныша и улицей Балтийской (Липовая аллея). Первая очередь включает строительство спортивно-скейтерской зоны на участке от ТРК «Пилот» до рынка. В том месте, где проходит пешеходная дорожка через рынок и железнодорожные пути, эта зона условно разделена на два участка: для маленьких и начинающих и опытных спортсменов или для ВМХ (олимпийский вид спорта, в котором спортсмены выполняют экстремальные трюки на специальных велосипедах) и скейтбординга (экстремальный спорт, представляющий собой катание и исполнение трюков на специальной доске - скейтборде).

В рамках реализации этого проекта, в конференц-зале Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства прошла первая встреча с молодыми горожанами – спортсменами и потенциальными пользователями будущей спортивной площадки.

- Мы рады, что нас здесь собрали, и спустя 15 лет, как молодежь в Гатчине начала заниматься этим спортом, мы можем обсудить строительство хорошего скейтпарка, - выразил общее мнение представитель спортивного сообщества и его поддержали аплодисментами.

От администрации Гатчинского района суть происходящего пояснила председатель комитета по градостроительству и архитектуре Елизавета Гречухина.

-Мы заявились с проектом «Аэропарк» на региональный конкурс и заняли там первое место, - сказала Елизавета Гречухина. - В связи с этим нам предлагается финансирование (примерно,15 миллионов рублей) части одного из этапов, потому что весь проект дорогостоящий. Мы также предусмотрели у себя в бюджете средства. И в 2020 году хотим начать реализацию первого этапа – спортивно-молодежной зоны, потому что у нас в городе она нужна всем, как воздух. Чтобы узнать истинные потребности, мы обратились к истинным потребителям данного оборудования, к тем, кто знает, что им нужно. Участники обсуждения через методику соучаствующего проектирования получат возможность донести свои пожелания по проекту, а затем на основе всех собранных идей и предложений будет создан эскиз будущей площадки.

В обсуждении могли принять участие все желающие: кто-то узнал о встрече из Интернета, кого-то позвали друзья. На месте все разделились на три команды, каждая из которых разработала свой пакет коллективных предложений.

Мозговой штурм длился 20 минут. Каждый участник заполнил опросные листы, в которых расставил приоритеты: что обязательно нужно включить, а что может подождать. Разработанный администрацией проект ребята корректировали, делали замечания и предложения. Затем каждая команда за пять минут презентовала свои идеи и еще пять минут отвечала на вопросы и делала уточнения.

- Если нужно – мы можем что-то менять в рамках разумного, - отметила Елизавета Гречухина.

Первым выступал молодой человек из Пудости.

- Площадка имеет разграничения на парк и стрит-зону, потому что безопасность для детей – это очень важно, - сказал юноша. - Зона, где расположены фигуры, через которые можно вылетать, где большие скорости, должна находиться дальше всего от детской площадки. Очень важно иметь хорошее освещение, желательно холодный свет. Так как по пешеходному переходу через железнодорожные пути ходят люди, желательно, чтобы у спортсменов прямого проезда из зоны в зону не было. Они могут разгоняться из парковой зоны и быстро переходить в стрит-зону. Это опасно. Нужен аккуратный забор по всему периметру для защиты прохожих. Если вылетит инвентарь, чтобы он не повредил людей. Нужны скамейки, а также место, где оставлять велосипеды и вещи.

Все говорили, что обязательно наличие табличек с четкими и простыми правилами пользования площадкой, чтобы гасить возможные конфликты.

- Если мы катаемся, а приходит человек с ребенком и начинает активно защищать свои права, мы всегда можем обратить его внимание на правила пользования. Там указано, где и кто может кататься и что наличие шлема обязательно, - высказал общее мнение житель Пудости.

Многие просили обратить внимание на материалы. Ребята предложили сделать конструкции из бетона: они долговечнее и удобнее в использовании. Также поступили предложения сделать многоуровневую систему. Ниже – для молодого поколения, выше – для сложных трюков. Все участки, где катаются спортсмены, должны быть забетонированы. Бетон нужен заливной, без стыков. Мусора будет не мало, поэтому нужны урны. И мусор должен регулярно вывозиться. Нужно продумать, кто будет отвечать за площадку: следить за чистотой и порядком, своевременно проводить ремонт оборудования. Одни предложили проводить регулярную уборку своими силами перед тренировкой. Для этого предусмотреть небольшое помещение, где будут храниться лопаты, щетки, швабры, тряпки, чтобы можно было убрать место занятий, протереть фигуры, собрать листву. Другие усомнились, что это реально. Так же, как и обеспечить сохранность инвентаря. Поступило предложение закрепить за площадкой сотрудника ближайшего муниципального спортсооружения. Или предусмотреть помещение в строящемся бассейне. «Приходим, чистим и возвращаем обратно – и никаких лишних построек».

Руководитель детской студии танца «Фанаты фанка» Федор Кухарь вместе со своими воспитанниками обратил внимание на зону для начинающих и предложил переместить ее ближе к ФОКу «Арена» и будущему бассейну. По его мнению, площадка, находящаяся за рынком, может быть небезопасна. А рядом со спортивными сооружениями можно кататься и в более позднее время, особенно летом. Персонал, обслуживающий их, сможет следить и за новой площадкой.

Поскольку ВМХ стал Олим-пийским видом спорта и активно продвигается в нашей стране, спортсмены предложили установить сцену для проведения спортивных мероприятий, чтобы комментировать соревнования, награждать лучших и популяризировать спорт.

- Идея фан-зоны интересна. Она будет привлекать начинающих в этот уже Олимпийский вид спорта. Мини-рамка очень важна для тренировок, для свободного катания, где можно отрабатывать элементы и переходить в зону продвинутых спортсменов, - сказал Федор Кухарь.

Чтобы новое городское пространство привлекло спортивных туристов, по мнению Федора, площадка должна быть не только тренировочная, но и событийная. Для этого нужно место для размещения световой и звуковой аппаратуры и вай-фай.

- На хорошую площадку люди будут приезжать с удовольствием, обмениваться опытом, снимать видео. Площадка находится в исторической зоне - это тоже нужно учитывать. Она должна быть доступной и высокотехнологичной, безопасной для участников и не вызывать тревогу у местных жителей, - считает Федор.

Руководитель Центра досуга и развития «Gemini» Мария Грачева считает, что скейт-площадки рядом с железнодорожным переходом и детской площадкой быть не должно, и предложила перенести ее ближе к возглавляемому ею центру, который, по ее словам, «продвигает эту культуру и проводит мероприятия для этой субкультуры на территории Гатчины более 10 лет».

С ней отчасти согласились и другие участники встречи.

- Дети и их родители мешают спортсменам. Возникают конфликты со всех сторон. Чтобы избежать этих ситуаций, решений много. Первое - отделение территории, второе – забор, и не обязательно бетонный, - сказал опытный спортсмен. - Разделение зон должно быть не для «начинающих» и «профессионалов», а для «ВМХ» и «скейтборд». Обязательно нужна уборная и небольшая раздевалка, а также ответственный человек, который будет следить за этой территорией, убирать мусор. Если постройки бросить – и бетон разломается.

На проектном семинаре присутствовали социологи и антропологи, которым предстоит сделать качественный анализ запроса этой целевой группы населения с пониманием, как двигаться дальше.

- Я вижу, что ребята увлечены, и что им это важно. Чувствовать эту потребность и откликаться на нее – наша задача, - подчеркнула председатель комитета по градостроительству и архитектуре Елизавета Гречухина.



