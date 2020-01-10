Большеколпанские снежинки устроили танцевальную феерию

Восьмой год подряд
участники студии под руководством Натальи Николаевны Билык приглашают в
новогодние каникулы родителей и друзей, чтобы продемонстрировать все то, чему
они научились в течение года.
Заниматься танцами в
студии «Снежинка» могут все желающие – отбор не проводится. Каждый ребенок
здесь покоряет свою высоту. Юные студийцы работают много, трудностей хватает,
но упорство и настойчивость помогают им овладеть азбукой танца – от основных
шагов они постепенно переходят к более сложным элементам, а из них составляют
танцевальные композиции.
Все воспитанники студии
уже овладели тремя танцами европейской программы (медленный вальс, быстрый
фокстрот и венский вальс), а также танцами латиноамериканской программы (самба,
ча-ча-ча, румба и джайв).
После концерта, который
стал настоящим праздником, как для танцоров, так и для их зрителей, всех ждало
чаепитие с угощениями, а также конкурсы, игры и новогодние хороводы.