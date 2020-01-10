Большеколпанские снежинки устроили танцевальную феерию

Восьмой год подряд участники студии под руководством Натальи Николаевны Билык приглашают в новогодние каникулы родителей и друзей, чтобы продемонстрировать все то, чему они научились в течение года.

Заниматься танцами в студии «Снежинка» могут все желающие – отбор не проводится. Каждый ребенок здесь покоряет свою высоту. Юные студийцы работают много, трудностей хватает, но упорство и настойчивость помогают им овладеть азбукой танца – от основных шагов они постепенно переходят к более сложным элементам, а из них составляют танцевальные композиции.

Все воспитанники студии уже овладели тремя танцами европейской программы (медленный вальс, быстрый фокстрот и венский вальс), а также танцами латиноамериканской программы (самба, ча-ча-ча, румба и джайв).

После концерта, который стал настоящим праздником, как для танцоров, так и для их зрителей, всех ждало чаепитие с угощениями, а также конкурсы, игры и новогодние хороводы.