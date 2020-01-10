Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

6-го января в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 59-летней жительницы Вырицы. Ее обокрали средь бела дня в универсаме «Пятерочка» на Коммунальном проспекте: из сумки пропал кошелек с 5000 рублей. В магазине имеется видеонаблюдение.

По факту кражи из чужой сумки с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело. Работая по горячим следам, сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью изобличили воровку: ею оказалась местная жительница – 35-летняя Тамара К., ранее судимая, не работающая. Гражданка К. задержана.