Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

6-го января в дежурную
часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 59-летней жительницы
Вырицы. Ее обокрали средь бела дня в универсаме «Пятерочка» на Коммунальном
проспекте: из сумки пропал кошелек с 5000 рублей. В магазине имеется
видеонаблюдение.
По факту кражи из чужой
сумки с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.
Работая по горячим следам, сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью
изобличили воровку: ею оказалась местная жительница – 35-летняя Тамара К.,
ранее судимая, не работающая. Гражданка К. задержана.