Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

Кошелёк-кошелёк… Какой кошелёк?

Сотрудники вырицкой полиции задержали воровку, стащившую коше-лек в «Пятерочке». У дамы – криминальное прошлое.

Рубрики : Криминал     10 Jan 2020

6-го января в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 59-летней жительницы Вырицы. Ее обокрали средь бела дня в универсаме «Пятерочка» на Коммунальном проспекте: из сумки пропал кошелек с 5000 рублей. В магазине имеется видеонаблюдение.

По факту кражи из чужой сумки с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело. Работая по горячим следам, сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью изобличили воровку: ею оказалась местная жительница – 35-летняя Тамара К., ранее судимая, не работающая. Гражданка К. задержана.

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