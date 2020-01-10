«Мусорную» реформу помогут откорректировать жители

Поручение проработать
вместе с гражданами острые вопросы реализации в регионе «мусорной» реформы дал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего совещания, посвященного
организации работы по обращению с отходами в течение праздничной декады.
Глава региона поставил
задачу провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы, с
которыми ежедневно сталкиваются граждане на своих территориях, а также провести
разъяснительную работу и рассказать, какие меры по урегулированию ситуации
будут предприняты в текущем году.
Первое общественное
обсуждение пройдет в Кингисеппе 11 января. График последующих встреч в других
районах будет опубликован в СМИ.
Глава региона напомнил,
что уже принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных
домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют и услуга
фактически не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора
снижена на 12%. Также прорабатывается вопрос о применении дифференцированного
норматива накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от
площади. Кроме того, прорабатываются варианты перехода по начислению платы за
вывоз мусора из расчета на одного человека, а не с квадратного метра для
собственников индивидуальных жилых домов.