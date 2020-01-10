«Мусорную» реформу помогут откорректировать жители

«Мусорную» реформу помогут откорректировать жители

Во всех районах Ленинградской области пройдут общественные обсуждения реализации в регионе реформы в сфере обращения с отходами.

Рубрики : ЖКХ     10 Jan 2020

Поручение проработать вместе с гражданами острые вопросы реализации в регионе «мусорной» реформы дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего совещания, посвященного организации работы по обращению с отходами в течение праздничной декады.

Глава региона поставил задачу провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане на своих территориях, а также провести разъяснительную работу и рассказать, какие меры по урегулированию ситуации будут предприняты в текущем году.

Первое общественное обсуждение пройдет в Кингисеппе 11 января. График последующих встреч в других районах будет опубликован в СМИ.

Глава региона напомнил, что уже принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют и услуга фактически не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Также прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от площади. Кроме того, прорабатываются варианты перехода по начислению платы за вывоз мусора из расчета на одного человека, а не с квадратного метра для собственников индивидуальных жилых домов.

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