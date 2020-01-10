Ремонт дорог начнется вовремя

Раннее заключение контрактов гарантирует, что ремонты начнутся в апреле и мае с наступлением устойчивого «плюса» температуры воздуха. Дорожный комитет поставил задачу подрядным организациям завершить все основные работы, требующие ограничения движения транспорта, до середины лета.

Общая стоимость ремонтной программы составляет порядка одного миллиарда рублей, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об обновлении участков Токсовского и Выборгского шоссе, подъезда к деревне Хиттолово и трассе «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом во Всеволожском районе. В Выборгском районе дорожники заменят асфальт на отрезке магистрали «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском районе на атодороге «Гатчина — Ополье». В Волосовском районе в ремонт уходит участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово».

Контролирует качество работ специализированная лаборатория заказчика ремонтов ГКУ «Ленавтодор»: на каждом объекте отбираются пробы асфальтобетонной смеси, а после завершения ремонта современное оборудование проверяет ровность и определяет коэффициент сцепления шин с новым покрытием.