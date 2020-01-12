Завтра Коммунар и Тайцы останутся без света

13 января с 10:00 до
15:00
г. Коммунар:
ул. Комсомольская д. 5,
4; ул. Советская д. 1, 5, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13; ул. Комсомольская д. 1
(МБДОУ №35)
14 января с 10:00 до 14:00
г. Коммунар:
пер. Рабочий д. 1, 2, 4;
ул. Куралева д. 15, 17, 21; пер. Речной д. 1; ул. Новая д. 1-15, 19, 19А; ул.
Куралева д. 1-8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32; ул.
Антропшинская д. 328, 328А, 330, 298; ул. Дачная д. 90, 89, 88, 87; ул.
Железнодорожная д. 17, 19, 21, 23; пер. Красный д. 1
с 13 по 17 января с 09:00
до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы, ул. Большая
Ивановка, д. 13-36