Завтра Коммунар и Тайцы останутся без света

Завтра Коммунар и Тайцы останутся без света

Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» уведомляет, что в связи с проведением неотложных плановых работ будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     12 Jan 2020

13 января с 10:00 до 15:00  

г. Коммунар:

ул. Комсомольская д. 5, 4; ул. Советская д. 1, 5, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13; ул. Комсомольская д. 1 (МБДОУ №35)

 14 января с 10:00 до 14:00

г. Коммунар:

пер. Рабочий д. 1, 2, 4; ул. Куралева д. 15, 17, 21; пер. Речной д. 1; ул. Новая д. 1-15, 19, 19А; ул. Куралева д. 1-8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32; ул. Антропшинская д. 328, 328А, 330, 298; ул. Дачная д. 90, 89, 88, 87; ул. Железнодорожная д. 17, 19, 21, 23; пер. Красный д. 1        

с 13 по 17 января с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы, ул. Большая Ивановка, д. 13-36    

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+