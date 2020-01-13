Новорожденных зарегистрируют в МФЦ

Ранее предоставление этой услуги занимало 5 дней, поскольку документы передавались в органы ЗАГС.

Реализация проекта стала возможна благодаря новому закону, принятому в июне 2019 года, который наделил специалистов МФЦ полномочиями регистрировать акты гражданского состояния в части рождения. Сегодня на территории России подобная услуга доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей.

С октября пилотный проект стартовал в центрах «Мои Документы» Выборгского, Гатчинского и Приозерского районов, за три месяца в МФЦ этих районов были зарегистрированы 295 детей.

Чтобы оформить первый документ малыша через МФЦ один из родителей должен обратиться в центр госуслуг с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей, если родители женаты, предоставить свидетельство о заключении брака. Зарегистрировать малыша через МФЦ нужно в течение месяца со дня его рождения, после за услугой необходимо обращаться в территориальные отделы ЗАГС.

Вместе со свидетельством о рождении заявителям выдадут справку на получение денежных пособий и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».