Новорожденных зарегистрируют в МФЦ

Ранее
предоставление этой услуги занимало 5 дней, поскольку документы передавались в
органы ЗАГС.
Реализация
проекта стала возможна благодаря новому закону, принятому в июне 2019 года,
который наделил специалистов МФЦ полномочиями регистрировать акты гражданского
состояния в части рождения. Сегодня на территории России подобная услуга
доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей.
С
октября пилотный проект стартовал в центрах «Мои Документы» Выборгского,
Гатчинского и Приозерского районов, за три месяца в МФЦ этих районов были
зарегистрированы 295 детей.
Чтобы
оформить первый документ малыша через МФЦ один из родителей должен обратиться в
центр госуслуг с паспортом, медицинским свидетельством, документами,
подтверждающими место жительства родителей, если родители женаты, предоставить
свидетельство о заключении брака. Зарегистрировать малыша через МФЦ нужно в
течение месяца со дня его рождения, после за услугой необходимо обращаться в
территориальные отделы ЗАГС.
Вместе
со свидетельством о рождении заявителям выдадут справку на получение денежных
пособий и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».