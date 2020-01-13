«Парковое агентство» возьмётся за Приоратский парк

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Первыми
в ведение «Паркового агентства» войдут Приоратский парк и усадьба Демидовых в
поселке Тайцы Гатчинского района. Уже заключены договора на дендрологию и вывоз
мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В этом году
парк планирует принять первых посетителей. В Приоратском парке ведется работа
по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия.
Новое
учреждение будет следить за сохранением и использованием объектов культурного
наследия – ансамблями, в том числе
являющимися произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства. Также «Парковое агентство» будет обеспечивать проведение
научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.
Функции
и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по культуре
Ленинградской области.