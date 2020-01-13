«Парковое агентство» возьмётся за Приоратский парк

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Первыми в ведение «Паркового агентства» войдут Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района. Уже заключены договора на дендрологию и вывоз мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В этом году парк планирует принять первых посетителей. В Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия.

Новое учреждение будет следить за сохранением и использованием объектов культурного наследия – ансамблями, в том числе являющимися произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Также «Парковое агентство» будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по культуре Ленинградской области.