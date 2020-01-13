Привёл в дом грабителя

4-го
января в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратился 64-летний
мужчина: 2-го числа он познакомился на улице с каким-то молодым человеком (как
зовут, не знает) и привел его к себе в квартиру на Леншоссе. В ходе совместного
распития спиртных напитков гость неожиданно схватил со стола принадлежащий
хозяину Samsung A9 в голубом чехле и убежал. Потерпевший среагировать не успел
– даже не крикнул ничего вслед. Телефон был куплен в мае прошлого года и стоил
почти тридцать тысяч рублей.
Приметы
преступника: на вид лет 18-20, бритый, худощавый европеец. Одет в коричневую
куртку с капюшоном.
По
факту грабежа возбуждено уголовное дело.