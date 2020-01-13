Привёл в дом грабителя

Привёл в дом грабителя

Отмечая Новый год, житель Коммунара привел в дом постороннего мужчину для застольной компании. В результате такого опрометчивого шага гостеприимный хозяин лишился дорогого смартфона: собутыльник оказался грабителем.

Рубрики : Криминал     13 Jan 2020

4-го января в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратился 64-летний мужчина: 2-го числа он познакомился на улице с каким-то молодым человеком (как зовут, не знает) и привел его к себе в квартиру на Леншоссе. В ходе совместного распития спиртных напитков гость неожиданно схватил со стола принадлежащий хозяину Samsung A9 в голубом чехле и убежал. Потерпевший среагировать не успел – даже не крикнул ничего вслед. Телефон был куплен в мае прошлого года и стоил почти тридцать тысяч рублей.

Приметы преступника: на вид лет 18-20, бритый, худощавый европеец. Одет в коричневую куртку с капюшоном.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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