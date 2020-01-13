Привёл в дом грабителя

4-го января в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратился 64-летний мужчина: 2-го числа он познакомился на улице с каким-то молодым человеком (как зовут, не знает) и привел его к себе в квартиру на Леншоссе. В ходе совместного распития спиртных напитков гость неожиданно схватил со стола принадлежащий хозяину Samsung A9 в голубом чехле и убежал. Потерпевший среагировать не успел – даже не крикнул ничего вслед. Телефон был куплен в мае прошлого года и стоил почти тридцать тысяч рублей.

Приметы преступника: на вид лет 18-20, бритый, худощавый европеец. Одет в коричневую куртку с капюшоном.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.