15 января стартует приём заявлений в первый класс

Родители
могут выбрать любой из способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленинградской области» или с
помощью портала государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области, в многофункциональном центре (МФЦ) или
непосредственно в школе. В первые часы предоставления услуги в МФЦ действовал
приоритет для заявителей, подающих документы на запись детей в первые классы.
Подать
заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в
срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5
сентября.
При выборе
способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит специалист
МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о
рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.
После подачи
электронного заявления родители получают приглашение в общеобразовательную
организацию для предоставления документов с указанием даты и времени приема
документов.
С подробной
информацией о порядке приема детей в первые классы, необходимых документах,
закреплении территорий за общеобразовательными организациями и о телефонах
«горячих линий» муниципальных комитетов по образованию можно ознакомиться
на сайте комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
В комитете
также работает «горячая линия» по вопросам приема детей в 1-е классы: 8(812)
539-49-23.