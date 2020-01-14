15 января стартует приём заявлений в первый класс

Родители могут выбрать любой из способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленинградской области» или с помощью портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, в многофункциональном центре (МФЦ) или непосредственно в школе. В первые часы предоставления услуги в МФЦ действовал приоритет для заявителей, подающих документы на запись детей в первые классы.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5 сентября.

При выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов с указанием даты и времени приема документов.

С подробной информацией о порядке приема детей в первые классы, необходимых документах, закреплении территорий за общеобразовательными организациями и о телефонах «горячих линий» муниципальных комитетов по образованию можно ознакомиться на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

В комитете также работает «горячая линия» по вопросам приема детей в 1-е классы: 8(812) 539-49-23.