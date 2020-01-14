Александр Дрозденко оценил мобильную медицину

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для Ленинградской области было закуплено 48 мобильных комплексов – передвижные поликлинические комплексы, ФАПы, мобильные маммографы и флюорографы, современные автомобили для перевозки пациентов. На эти цели из средств федерального бюджета выделено 218 млн рублей и 300 млн рублей – из регионального бюджета.

Благодаря грамотно организованной работе по закупке медицинской техники и оборудования комитету по здравоохранению Ленинградской области удалось приобрести шесть реанимобилей вместо пяти запланированных за счет экономии средств по итогам конкурсов.

- Настоящий хозяйственный подход к делу, - отметил Александр Дрозденко.

Согласно разработанной областным комитетом по здравоохранению концепции один раз в месяц (по утвержденному заранее графику) в районы направляются выездные мультидисциплинарные бригады в базовом составе (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог), во врачебные амбулатории приезжают бригады в расширенном составе.

- Новые мобильные комплексы сделают более доступной первичную медицинскую помощь для жителей удаленных сельских и малонаселенных пунктов Ленинградской области. Так, мы полностью закрыли потребности дальних деревень и поселков в маммографах и флюорографах. Это очень важно для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом. Кроме того, если раньше мы охватывали диспансеризацией в большей степени городские населенные пункты, то мобильные комплексы позволят нам проводить стопроцентную диспансеризацию, как в городах, так и на селе, выявлять заболевания на ранних стадиях. Соответственно, более эффективно их лечить с меньшими затратами, - сказал Александр Дрозденко по итогам осмотра.

Вся закупленная техника – от вертолета до реанимобиля – отечественного производства и оснащена российским оборудованием. Мобильные поликлиники получились очень современными и функциональными, несмотря на свою компактность: в каждой есть аппарат УЗИ, лаборатория, женская консультация, помещения для организации приема детей и пожилых людей. Глава региона также добавил, что программа по закупке мобильных комплексов продолжится и в 2020 году.

Напомним, Ленинградская область одна из первых в Российской Федерации применила передвижные амбулатории для компенсации недостатка стационарных ФАПов или их неукомплектованности медицинскими кадрами. Такие комплексы работают в каждом муниципальном образовании области еще с 2011 года. Теперь их будет больше, а на смену уже устаревшим – приходят новые, более современные.

Также губернатор обсудил вопрос заработных плат медицинских сотрудников дошкольных и школьных учреждений. В связи с невысокой нагрузкой их заработок зачастую не превышает оклада, из-за чего проблематично бывает найти желающих занять должность школьной медсестры или врача в детском саду.

- Мы пересмотрим их нагрузку. Можно трудоустраивать врача не в один детский сад, а в юридическое лицо, которое зачастую сегодня объединяет школу и детский сад. В помощь врачу будем нанимать медсестру. Также будем рассматривать вопрос доплаты медсотрудникам, работающим в образовательных учреждениях, из регионального бюджета, - сказал Александр Дрозденко.