Александр Дрозденко оценил мобильную медицину

Всего в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» для Ленинградской области было закуплено 48 мобильных
комплексов – передвижные поликлинические комплексы, ФАПы, мобильные маммографы
и флюорографы, современные автомобили для перевозки пациентов. На эти цели из
средств федерального бюджета выделено 218 млн рублей и 300 млн рублей – из
регионального бюджета.
Благодаря грамотно организованной работе
по закупке медицинской техники и оборудования комитету по здравоохранению
Ленинградской области удалось приобрести шесть реанимобилей вместо пяти
запланированных за счет экономии средств по итогам конкурсов.
- Настоящий хозяйственный подход к делу, -
отметил Александр Дрозденко.
Согласно разработанной областным комитетом
по здравоохранению концепции один раз в месяц (по утвержденному заранее графику)
в районы направляются выездные мультидисциплинарные бригады в базовом составе
(терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог), во врачебные амбулатории
приезжают бригады в расширенном составе.
- Новые мобильные комплексы сделают более
доступной первичную медицинскую помощь для жителей удаленных сельских и
малонаселенных пунктов Ленинградской области. Так, мы полностью закрыли
потребности дальних деревень и поселков в маммографах и флюорографах. Это очень
важно для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом. Кроме того, если
раньше мы охватывали диспансеризацией в большей степени городские населенные
пункты, то мобильные комплексы позволят нам проводить стопроцентную
диспансеризацию, как в городах, так и на селе, выявлять заболевания на ранних
стадиях. Соответственно, более эффективно их лечить с меньшими затратами, -
сказал Александр Дрозденко по итогам осмотра.
Вся закупленная техника – от вертолета до
реанимобиля – отечественного производства и оснащена российским оборудованием.
Мобильные поликлиники получились очень современными и функциональными, несмотря
на свою компактность: в каждой есть аппарат УЗИ, лаборатория, женская
консультация, помещения для организации приема детей и пожилых людей. Глава
региона также добавил, что программа по закупке мобильных комплексов
продолжится и в 2020 году.
Напомним, Ленинградская область одна из
первых в Российской Федерации применила передвижные амбулатории для компенсации
недостатка стационарных ФАПов или их неукомплектованности медицинскими кадрами.
Такие комплексы работают в каждом муниципальном образовании области еще с 2011
года. Теперь их будет больше, а на смену уже устаревшим – приходят новые, более
современные.
Также губернатор обсудил вопрос заработных
плат медицинских сотрудников дошкольных и школьных учреждений. В связи с
невысокой нагрузкой их заработок зачастую не превышает оклада, из-за чего
проблематично бывает найти желающих занять должность школьной медсестры или
врача в детском саду.
- Мы пересмотрим их нагрузку. Можно
трудоустраивать врача не в один детский сад, а в юридическое лицо, которое зачастую
сегодня объединяет школу и детский сад. В помощь врачу будем нанимать
медсестру. Также будем рассматривать вопрос доплаты медсотрудникам, работающим
в образовательных учреждениях, из регионального бюджета, - сказал Александр
Дрозденко.