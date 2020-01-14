Школьные музеи готовятся к 75-летию Победы

В Районном центре детского творчества 10 января прошел
муниципальный этап очного тура смотра-конкурса музеев образовательных
организаций Ленинградской области, посвященного 75-летию Великой Победы.
В этом году конкурсные материалы
продемонстрировали представители только трех школ Гатчинского муниципального
района - Веревской, Пламенской и Гатчинской школы № 4.
Решением конкурсной комиссии победителями районного
этапа конкурса стали: музей воинской славы XX века (Пламенская школа) и краеведческий
музей Гатчинской школы №4.
Материалы победителей муниципального этапа будут
направлены на областной этап в областное учреждение дополнительного образования
«Центр «Ладога».