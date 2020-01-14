Школьные музеи готовятся к 75-летию Победы

В Районном центре детского творчества 10 января прошел муниципальный этап очного тура смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области, посвященного 75-летию Великой Победы.

В этом году конкурсные материалы продемонстрировали представители только трех школ Гатчинского муниципального района - Веревской, Пламенской и Гатчинской школы № 4.

Решением конкурсной комиссии победителями районного этапа конкурса стали: музей воинской славы XX века (Пламенская школа) и краеведческий музей Гатчинской школы №4.

Материалы победителей муниципального этапа будут направлены на областной этап в областное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога».