Школьные музеи готовятся к 75-летию Победы

Школьные музеи готовятся к 75-летию Победы

2020-й год объявлен годом памяти и славы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В целях сохранения исторической памяти Победы в Гатчине и районе пройдет много мероприятий посвященных этой значимой дате.

Рубрики : Общество     14 Jan 2020

В Районном центре детского творчества 10 января прошел муниципальный этап очного тура смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области, посвященного 75-летию Великой Победы.

В этом году конкурсные материалы продемонстрировали представители только трех школ Гатчинского муниципального района - Веревской, Пламенской и Гатчинской школы № 4.

Решением конкурсной комиссии победителями районного этапа конкурса стали: музей воинской славы XX века (Пламенская школа) и краеведческий музей Гатчинской школы №4. 

Материалы победителей муниципального этапа будут направлены на областной этап в областное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога».

 

 

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