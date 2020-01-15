Лучшие городошницы – в Ленинградской области

Традиционно соревнования развернулись на площадке Центра городошного спорта в Приозерске. Участие в мероприятиях приняло более 80 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Мурманской, Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга и Республики Карелия. В соревнованиях Чемпионата и Первенства СЗФО прошли состязания по дисциплинам «городки классические» и «городки классические – командные соревнования». Отдельно в рамках Чемпионата СЗФО были проведены соревнования по дисциплине «городки европейские» для получения статистических данных, необходимых в процессе подготовки к Чемпионату мира по городошному спорту, который в этом году примет Ленинградская область.

Пьедестал Чемпионата в личных соревнованиях среди женщин старше 19 лет заняли спортсменки из Ленинградской области – Екатерина Афанасьева, Надежда Архипенко и Лидия Козлова. Андрей Михаилов взял серебро в личных соревнованиях среди мужчин старше 19 лет.

В Первенстве СЗФО первые места в командном зачете также заняли ленинградские девушки в обеих возрастных категориях (с 11 до 14 лет и с 15 до 18 лет), мужская команда из Ленинградской области взяла серебро в категории с 11 до 14 лет. Лучшие результаты в личном зачете показали Вероника Насобулина (11 – 14 лет) и Евгения Степанова (15–18 лет).