Плановые отключения в Гатчинском районе

С 16 января по 24 января с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено ул. Заводская, Б. Проспект (ДК)

16, 17 января с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы

16 января с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево, Новоселки, Полевая

16 января с 11:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины

23 января с 09:00 до 16:30

Войсковицкое СП:

д. Тяглино

23 января с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М. Верево, Набережная, Заречная, Новосёлов, Киевское ш. (нечетная сторона)

д. Романовка

24 января с 09:00 до 16:00

Новосветское СП:

д. Пустошка

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

18 января с 09.00 до 17.00

д. Жабино, ул. Героев Пограничников

19 января с 09.00 до 17.00

д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная модуль