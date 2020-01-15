Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     15 Jan 2020

С 16 января по 24 января с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:             

с. Рождествено    ул. Заводская, Б. Проспект (ДК)     

 

16, 17 января с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы                   

 

16 января с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево, Новоселки, Полевая      

 

16 января с 11:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины              

         

23 января с 09:00 до 16:30

Войсковицкое СП:

д. Тяглино            

 

23 января с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М. Верево, Набережная, Заречная, Новосёлов, Киевское ш. (нечетная сторона)              

д. Романовка

 

24 января с 09:00 до 16:00

Новосветское СП:

д. Пустошка            

 

     Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

18 января с 09.00 до 17.00

д. Жабино, ул. Героев Пограничников

 

19 января с 09.00 до 17.00

д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная модуль

       

 

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