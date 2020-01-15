Плановые отключения в Гатчинском районе

С 16 января по 24 января с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено ул. Заводская, Б. Проспект (ДК)
16, 17 января с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы
16 января с 10:00 до 16:00
Сяськелевское СП:
п. Сяськелево, Новоселки, Полевая
16 января с 11:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д.
Мины
23 января с 09:00 до 16:30
Войсковицкое СП:
д. Тяглино
23 января с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д. М. Верево, Набережная, Заречная, Новосёлов, Киевское ш. (нечетная
сторона)
д. Романовка
24 января с 09:00 до 16:00
Новосветское СП:
д. Пустошка
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
18 января с 09.00 до 17.00
д. Жабино, ул. Героев
Пограничников
19 января с 09.00 до 17.00
д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная модуль