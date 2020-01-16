Область сохраняет семейные военные архивы

«В
год 75-летия Победы, Год победителей в Ленинградской области мы объявляем о
проведении акции «Живая память Победы в семейных архивах». Архивы региона будут
принимать на хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории,
чтобы они стали достояние общественности,
чтобы наши дети могли узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных
объединяет поколения, мы должны сохранить
нашу историю и передать ее потомкам», – подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Акция
организована архивным управлением Ленинградской области. Документы принимают
Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные
архивы Ленинградской области.
Каждый,
кто желает принять участие в акции, может лично принести письма, дневники,
фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о
своих родственниках в архивы. Все документы будут отсканированы и возвращены
владельцам. Все электронные образы этих документов будут включены в Архивный
фонд Российской Федерации на вечное хранение.
Свои
документы можно предоставить в архив и в электронном виде, прислав их на
электронную почту: obl.archiv@mail.ru, предварительно подписав соглашение о передаче.
Адрес
электронного портала «Архивы Ленинградской области»: https://archiveslo.ru/