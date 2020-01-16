Область сохраняет семейные военные архивы

«В год 75-летия Победы, Год победителей в Ленинградской области мы объявляем о проведении акции «Живая память Победы в семейных архивах». Архивы региона будут принимать на хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, чтобы они стали достояние общественности, чтобы наши дети могли узнать о подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет поколения, мы должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Акция организована архивным управлением Ленинградской области. Документы принимают Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.

Каждый, кто желает принять участие в акции, может лично принести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках в архивы. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации на вечное хранение.

Свои документы можно предоставить в архив и в электронном виде, прислав их на электронную почту: obl.archiv@mail.ru, предварительно подписав соглашение о передаче.

Адрес электронного портала «Архивы Ленинградской области»: https://archiveslo.ru/